京華城案國民黨內不同調 吳思瑤：朱立倫如何面對？

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，各界關注國民黨態度，但相較藍營議員要求徹查，立委卻有意相挺。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今酸國民黨主席朱立倫，如何面對此種矛盾？她分析，藍委此舉似乎是為持續對抗民進黨，決定藍白合杯葛執政，恐葬送台灣的司法獨立公正。

民眾黨號召小草集結聲援柯文哲的首場集會昨天在立院法外舉行，民眾黨立委張啟楷在會上點名國民黨立委謝龍介、徐巧芯、羅智強、王鴻薇等人支持，但這些藍營人士似乎都有行程而沒到場，徐巧芯則有透過主辦方代唸聲明，被解讀是白營欲營造藍營相挺的氛圍，但當事藍委未到場，引發聯想。

吳思瑤認為，就目前局勢研判，國民黨主席朱立倫相關發言，似乎國民黨高層已經採取挺柯立場，民進黨團非常遺憾，面對個案應當尊重司法，不應未審先判，朱立倫的相關發言，似乎是為立法院未來攻防、藍白合必須持續的緊密合作，因此選擇跟柯站在同一邊，未審先判、先盲挺、瞎挺。

吳思瑤說，朱立倫的一個發言跟立場是否會影響國民黨立委，就持續觀察，至於其他立委有沒有出席民眾黨後續開講，那就是他們自己的選擇跟表態。

外界觀察，國民黨內似乎出現議員、立委不同調的情況，她說，目前揭發、踢爆台北京華城案的都是藍營市議員，但藍營立委似乎為了在立法院持續對抗民進黨，所以做出政治的決定，因為在立法院必須「藍白合」才可以杯葛執政，當然會左右國民黨立委對柯案的發言或是行動。

吳思瑤重申，朱立倫本人對柯文哲涉入京華城案，似乎有了相對明確的立場，就是跟柯站在同一邊，所以朱立倫的難題在於，如何面對國民黨立委跟議員對此案有不同態度、操作及行動，產生尷尬也讓外界難以理解的處境，國民黨人應當好好思考到底要站在怎樣的立場和角度。

吳思瑤指出，國民黨對柯案要採取什麼態度，民進黨團無權置喙，但仍要嚴正呼籲尊重司法調查，讓證據決定一切，讓司法歸司法、政治歸政治，盼藍營不要為了立法院攻防、對抗民進黨，葬送了台灣的司法獨立公正。