柯文哲不提抗告 幕僚：與其被凌遲不如直接面對法庭

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，但迄今未提抗告，據了解，柯文哲今天跟律師有律見，柯營這幾日與律師沙盤推演，不少退休法界、政界和政務官參與其中，幕僚建議，政治辦案，抗告有用嗎？只是再多一次被凌遲，不如直接面對法庭，柯文哲已決定不抗告。

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天接受廣播節目專訪，被問及柯文哲為何迄今未提抗告，黃國昌說，要不要提抗告完全是柯文哲個人的決斷，他知道柯文哲的決定，但他不能代柯回答；黃國昌也證實柯文哲早有心理準備，寧可被押也不願意付錢交保，「柯文哲知道賴政府不會放過他。」

柯營與律師這幾天沙盤推演各種情況，幕僚透露，柯文哲被收押禁見，根本是政治辦案、羅織罪名，現在重點要放在強力明確論述京華城案「既不違法，也沒圖利」，主張「容積獎勵不違法」，是依據都市計畫法24條的自辦計畫進行，而都市計畫法本身就容許創設新的做法，先前已有好多改建案如此進行，政府審議是依據專業的都市規劃精神，案件完全合法合規，檢方不應認定圖利，此外，若當中有人送錢或收賄，亦屬個人貪汙，與京華城案合法合規的專業精神無關，不應該以個人行為，推翻京華城案的合法辦理。

曾擔任檢察官的國民黨立委吳宗憲指出，抗告是否成立，仍取決於民眾黨主席柯文哲想法。不過法官如果認為被告應該被羈押，其實抗告成功機率相當低，以他辦案生涯為例，這輩子從來沒遇過犯嫌抗告成功，不過當然這不是絕對，其他檢察官承辦案件仍有抗告成功例子，只是數量較少。

吳宗憲指出，被羈押者當然會評估抗告成功率與其意義，如果抗告被駁回，場面反而變得難看，沒有太大意義。他強調，羈押與是否有罪是兩回事，如果在羈押期間，為了回家一下，結果將滿手牌打到對自己不利，不是聰明選項，對於柯文哲來說，絕對是要力拚無罪釋放，所以柯文哲不提抗告，可能是戰略考量。