柯文哲1500萬金流疑雲 簡舒培：時間巧到不能再巧

京華城案，媒體報導稱檢廉搜到關鍵USB內有「2022/11/1 1500沈慶京」，引發金流疑雲。台北市民進黨議員簡舒培今天說，此時間點剛好在京華城取得20%容獎和建照後2週。

鏡週刊日前報導，檢廉偵辦京華城案，在搜索前台北市長柯文哲住處時查獲隨身碟，其中工作簿記載柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元。台北地檢署對此表示，不予置評、無法證實。

民進黨市議員簡舒培今天在臉書發文指出「巧到不能再巧」，並說柯文哲神秘帳冊「2022/11/1 沈慶京1500」紀錄時間點，距離京華園區核發建照、動工典禮僅2週。

簡舒培隨即點出3個時間點，首先為2022年10月18日，台北市政府核發京華城建築執照。在歷經陳情、交辦、都委會審議等程序後，柯市府核准京華城自創的韌性城市貢獻獎勵、智慧城市貢獻獎勵、宜居城市貢獻獎勵的20%容積獎勵，並於上述時間核發建照，讓京華廣場得以動工。

其次為2022年10月19日，柯文哲出席京華園區動土典禮。簡舒培說，京華廣場取得建照便火速動工，柯文哲出席動土典禮時還盛讚「沈慶京主席相當有創意，台北市地標之一就有陶朱隱園，等到京華廣場落成之後，等於是放大版的陶朱隱園」。

簡舒培認為，柯文哲為何對陶朱隱園如此熟悉就不多說，但他致詞時可細數京華廣場的特色有符合2050淨零排放、是零碳建築和智慧建築的綜合體，可見柯文哲對於這20%容獎來源並非一無所知。但猜測他大概又要說致詞文稿是幕僚寫的，他只是照唸而已，「我不知道」。

她說，最後是2022年11月1日，為柯文哲在秘密帳冊記載「沈慶京/經手人ooo/1500」的日子。剛好在京華城取得違法的20%容獎和建照的2週後，柯文哲就紀錄與威京集團主席沈慶京有1500萬元金流。無論是時間、人物、金流，全都巧到不能再巧。

簡舒培表示，民眾黨幹部有閒心撂人來檢舉其臉書貼文，不如先好好思考要如何幫柯文哲解釋這一連串的巧合，畢竟「阿北」是關在土城看守所、不是她的臉書裡。