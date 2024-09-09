快訊

搶親新光金邁向關鍵7天中信金坐等台新金加碼再掀底牌

提姚立明任大法官是賴清德「借刀殺人」立威穩贏之計？

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

柯文哲1500萬金流疑雲 簡舒培：時間巧到不能再巧

中央社／ 台北9日電

京華城案，媒體報導稱檢廉搜到關鍵USB內有「2022/11/1 1500沈慶京」，引發金流疑雲。台北市民進黨議員簡舒培今天說，此時間點剛好在京華城取得20%容獎和建照後2週。

鏡週刊日前報導，檢廉偵辦京華城案，在搜索前台北市長柯文哲住處時查獲隨身碟，其中工作簿記載柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元。台北地檢署對此表示，不予置評、無法證實。

民進黨市議員簡舒培今天在臉書發文指出「巧到不能再巧」，並說柯文哲神秘帳冊「2022/11/1 沈慶京1500」紀錄時間點，距離京華園區核發建照、動工典禮僅2週。

簡舒培隨即點出3個時間點，首先為2022年10月18日，台北市政府核發京華城建築執照。在歷經陳情、交辦、都委會審議等程序後，柯市府核准京華城自創的韌性城市貢獻獎勵、智慧城市貢獻獎勵、宜居城市貢獻獎勵的20%容積獎勵，並於上述時間核發建照，讓京華廣場得以動工。

其次為2022年10月19日，柯文哲出席京華園區動土典禮。簡舒培說，京華廣場取得建照便火速動工，柯文哲出席動土典禮時還盛讚「沈慶京主席相當有創意，台北市地標之一就有陶朱隱園，等到京華廣場落成之後，等於是放大版的陶朱隱園」。

簡舒培認為，柯文哲為何對陶朱隱園如此熟悉就不多說，但他致詞時可細數京華廣場的特色有符合2050淨零排放、是零碳建築和智慧建築的綜合體，可見柯文哲對於這20%容獎來源並非一無所知。但猜測他大概又要說致詞文稿是幕僚寫的，他只是照唸而已，「我不知道」。

她說，最後是2022年11月1日，為柯文哲在秘密帳冊記載「沈慶京/經手人ooo/1500」的日子。剛好在京華城取得違法的20%容獎和建照的2週後，柯文哲就紀錄與威京集團主席沈慶京有1500萬元金流。無論是時間、人物、金流，全都巧到不能再巧。

簡舒培表示，民眾黨幹部有閒心撂人來檢舉其臉書貼文，不如先好好思考要如何幫柯文哲解釋這一連串的巧合，畢竟「阿北」是關在土城看守所、不是她的臉書裡。

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲是「台灣曼德拉」？ 王婉諭：民眾黨邪教化

黃國昌：柯文哲交代我很多事 對未來應對早做好準備

稱柯文哲「示現菩薩」 綠議員轟：不要汙名化和造神

為柯文哲說話 李彥秀批廉檢放話給特定媒體

相關新聞

柯文哲不提抗告 幕僚：與其被凌遲不如直接面對法庭

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，但迄今未提抗告，據了解，柯文哲今天跟律師有律見，柯營這幾日與律師沙盤推演，不少退...

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，本月5日由台北地院裁定羈押禁見，柯的律師團律師鄭深元、盧正義、蕭奕弘3人今天...

柯文哲是「台灣曼德拉」？ 王婉諭：民眾黨邪教化

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨昨天舉行首場街頭宣講活動聲援，時代力量黨主席王婉諭今天說，民眾黨用「示現菩薩...

曾說過不管黨務 黃國昌鬆口：碰到狀況不可能置身事外

台北市前市長柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨昨天舉行首場街頭宣講活動聲援，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂的代理黨...

影／白委台上激喊！稱柯文哲「示現菩薩、台灣曼德拉」

民眾黨主席、北市前市長柯文哲遭羈押禁見，民眾黨8日舉行首場街頭宣講聲援柯。立委陳昭姿情緒激動，形容柯文哲是示現菩薩，「他...

隨蔣萬安參訪被對比聲援柯文哲小草街講..陳宥丞不忍了

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城等案遭羈押禁見，民眾黨昨舉辦首場公民開講。有媒體以民眾黨存亡之際，白議員被爆跟北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。