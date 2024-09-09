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京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

黃國昌：柯文哲交代我很多事 對未來應對早做好準備

中央社／ 台北9日電

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，外界關注是否提抗告。民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌今天說，4日和柯文哲一起去花蓮，過程中柯文哲交代他很多事，柯文哲很清楚知道「賴清德政府是不會放過他的」，對於接下來的應對，柯文哲心裡早就做好準備。

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，日前經北檢聲押獲無保請回，案經高院撤銷發回，台北地方法院5日再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見。

民眾黨緊急應變小組召集人、立委黃國昌上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時，談及柯文哲是否要提抗告。黃國昌表示，這完全是柯文哲個人的決定，因為柯文哲才是當事人，要不要提抗告律師可以提建議，當事人的決定律師不可能去更改，「我知道柯文哲主席的決定」，但他不能說。

黃國昌指出，他4日和柯文哲一起去花蓮，過程中柯文哲交代他很多事，柯文哲很清楚知道「賴清德政府是不會放過他的」，對於接下來的應對，柯文哲心裡早就做好準備，柯文哲絕對會在適當時機透過適當方式讓大家知道。

王淺秋說，聽起來不提出抗告可能性比較高嗎；黃國昌說，這件事他沒辦法評論。王淺秋指出，日前傳出如果在羈押庭可以交保的話，柯文哲也不願意付保金；黃國昌表示，「是，沒錯」。

談到8日晚間民眾黨在立法院旁舉辦首場公民開講活動，除8位民眾黨立委發言外，國民黨立委徐巧芯透過文字聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑則是唯一到場的國民黨人士。

黃國昌說，蕭旭岑昨晚出現前，彼此間默契是不能先曝光，如果曝光的話，蕭旭岑也擔心會來不了，感謝蕭旭岑願意站出來，不只聲援柯文哲個人，也對台灣司法程序亂象提出建言；徐巧芯本來也非常想來，「後來有一些其他因素」才改用聲明方式。

至於民眾黨組織部副主任林昭印日前在直播節目中指小草「叫你們上街頭，一下出國、一下上班，藉口一大堆」，遭疑是暗指民眾黨台北市議員林珍羽、陳宥丞4日就隨台北市長蔣萬安訪美。

黃國昌說，「不是啦」，柯文哲交代要大家在工作崗位上把事情做好，因為這將是長期抗戰，民眾黨籍台北市議員已經排定既定行程，有公務行程就出訪，其餘台北、新北市議員都有到場。

京華城案 柯文哲

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