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為柯文哲說話 李彥秀批廉檢放話給特定媒體

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城弊案，遭收押禁見。國民黨立委李彥秀表示，本案為社會矚目的重大案件，民眾關心的不僅是最後判決的結果，更是司法的程序正義。廉檢不斷放話給特定媒體帶風向，已經嚴重違犯偵查不公開原則，這是全民都不能接受的司法問題。

民眾黨昨天在立法院號召支持者聲援柯文哲。現場民眾黨支持者張小姐認為，柯文哲是無辜的，這是政治、司法迫害，他們捨不得柯文哲如此善良的人，被賴清德當成政敵對付。今天會站出來，也是為了自己而戰，否則沒人可以保證，下一個受到司法迫害的是否為自己，而且也不能接受司法調查的程序不正義問題。

李彥秀今天也說，大家看到廉檢從搜索、逮捕、聲押到羈押的過程，偵查程序已激起法學界與實務界討論，廉檢甚至不斷透過特定媒體放話，嚴重違反「偵察不公開」的原則，事後還用「不予證實」給大眾影射與想像的空間。

李彥秀指出，「程序正義，是基本人權，沒有政黨與顏色之分，」、「今天不爭取，人人都可能是明天的柯文哲，」，民眾黨昨天在立院前的集會活動，訴求的不僅是司法的公平正義，更是民眾黨站穩腳步凝聚內部向心的重要關鍵，國民黨立委徐巧芯也以過來人身分，寫信聲援民眾黨和小草，批評偵查過程亂公開放話；馬英九基金會執行長蕭旭岑也到場力挺，捍衛偵查不公開及基本人權，這些應是民主法治國家的核心價值，也是他們未來在立法院會將爭取的主張。

京華城案 柯文哲

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