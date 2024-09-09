蔣萬安：京華城案是否合法由法院認定判決

台北市長蔣萬安今天出席在紐約舉行的美東華人學術聯誼會年會。對於京華城案民眾黨以市府年初說法質疑北院裁定，蔣萬安指出，副市長李四川出來公開說明，包括公開展覽，相關程序是符合；但是否合法，必須由法院來認定判決。

蔣萬安與台北市議會美東訪問團出席在紐約法拉盛（Flushing）舉行的美東華人學術聯誼會年會，蔣萬安在會中以「人工智能與未來社會：融洽變革與倫理」為題發表演說，說明北市打造AI都會的進度與保護市民隱私的措施。

蔣萬安活動後回應記者有關京華城案，民眾黨以北市都發局1月的說法質疑台北地方法院的裁定。他表示，都發局在年初時最主要是回應監察院的糾正案，所以檢視當時京華城整個過程是符合都市計劃法相關程序。李四川出來說明，包括公開展覽，相關程序是符合；但是否合法，必須由法院來認定與判決。

蔣萬安說：「京華城案子進入司法調查，市府的立場非常一致，希望盡快還原事實釐清真相，勿枉勿縱。」

隨同訪團出席活動的民眾黨市議員陳宥成則指出，可以看出蔣市府基於行政與市政延續的立場，過去都踩得滿硬的，都能保護前線公務員，認為京華城照程序完全合法，「但李副市長非常耐人尋味的表達方式，不免會讓外界解讀」。

他強調，要提醒李四川如果用這種方式讓外面有解讀與曖昧的空間，以後沒有公務員敢為行政機關蓋章背書。

訪問團結束紐約4天行程，將繼續訪問波士頓、費城與紐澤西州。