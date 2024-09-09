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北中南支持者 北上聲援柯文哲

聯合報／ 記者黃寅黃羿馨徐白櫻鄭惠仁李宗祐／連線報導
民眾黨在立法院群賢樓濟南路一段舉辦「集結！為台灣的司法正義站出來！公民怒吼第一站」晚會，小草們挺柯文哲，批評柯文哲遭羈押是「綠色恐怖」。記者曾原信／攝影
民眾黨在立法院群賢樓濟南路一段舉辦「集結！為台灣的司法正義站出來！公民怒吼第一站」晚會，小草們挺柯文哲，批評柯文哲遭羈押是「綠色恐怖」。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭收押禁見，民眾黨下達集結令，台中、新竹、台南與高雄等地昨天都有支持者搭遊覽車北上聲援「阿北（柯文哲）」，並質疑司法程序不公正，若以此圖利辦案標準，不少縣市長都可能犯法。

台中市昨約有七百多人從大里上車，分搭十六輛遊覽車北上，一位中年男子臨時想加入上車，因位子有限被勸退。他說，柯文哲先前選舉時來台中，有的民代住汽車旅館，柯卻住一晚五百元的國軍英雄館，很節儉，不是貪圖享受之人。

民眾黨台中市黨部主委江和樹說，他們不是只捍衛柯文哲而已，而是要捍衛司法應公平對待。他拿出一張前總統陳水扁犯貪汙案時，賴清德出面聲援的照片說，請賴清德不要忘了當年曾說的「公平審判」、「反對押人取供」，現在這時間點就是柯文哲。

被視為民眾黨大本營的新竹縣市，昨也有一二○人分搭三輛遊覽車北上聲援柯文哲。有支持者說，無法苟同先射箭再畫靶的偵辦模式。民眾黨高雄市黨部出動兩輛遊覽車、約八十人前往立法院表達訴求，參與成員以年輕人居多。台南市黨部出動四輛遊覽車，全部滿座，許多人因坐不下，自行開車或搭高鐵前往。民眾黨嘉義黨部昨準備兩輛遊覽車北上，約一百多人。

京華城案 柯文哲

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