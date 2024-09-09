藍營唯一上台 蕭旭岑：在野要合作

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押禁見，民眾黨昨晚號召支持者赴立法院前聲援柯文哲，馬英九基金會執行長蕭旭岑出席時指出，柯的清白須自己捍衛，不過他從此案看見司法侵犯人權、違反偵查不公開原則，反對政治力量介入司法。民眾黨台北市議員黃瀞瑩也在台上念出國民黨立委徐巧芯的聲明。

蕭旭岑說，兩天前受到民眾黨邀請，決定前來參加活動並上台發言；前總統馬英九對此完全知情，連談話內容都很清楚。他表示，大家要一起對抗綠色恐怖、綠色政權，馬英九也曾被司法體系如此對待，法院後來還給馬英九清白，不過當時所有偵辦馬英九的檢察官竟然全都升遷，根本毫無道理。

蕭旭岑表示，到現場不只是為聲援柯文哲，也是要聲援被政治力量介入、破壞的司法體系，聲援所有對台灣司法不信任的台灣民眾。他特別呼籲法務部，「司法不該放消息給特定媒體帶風向，謀殺政治人物的人格。」

蕭旭岑是國民黨唯一到場上台的政治人物，各界好奇藍營目前態度。蕭旭岑說，「在野不是要合作嗎？」國民黨中央對柯文哲案件保持開放態度，他也與許多國民黨立委交換過意見；自己對本次案情細節不清楚，但無論如何，都要對抗司法遭操控的情形。

徐巧芯在聲明中指出，「偵查不公開」現在變成檢調向特定媒體放話的「亂公開」，「今天不說話，明天就會有更多受害者」。她說，大家都期待司法公正，但曾幾何時，「偵查不公開」變成「偵查大公開」，且還扭曲事實，變成向特定媒體不實的「亂公開」。

徐巧芯表示，期待司法可以給社會大眾一個真相。對於支持者來說，這條路相當漫長，但請大家一定要保重，只有讓自己活得更好，才是對這群人「最大的報復」。