聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營唯一上台 蕭旭岑：在野要合作

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰／台北報導
國民黨籍馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓名義前來站台民眾黨聲援黨主席柯文哲活動。記者張睿廷／攝影
國民黨籍馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓名義前來站台民眾黨聲援黨主席柯文哲活動。記者張睿廷／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案遭收押禁見，民眾黨昨晚號召支持者赴立法院前聲援柯文哲，馬英九基金會執行長蕭旭岑出席時指出，柯的清白須自己捍衛，不過他從此案看見司法侵犯人權、違反偵查不公開原則，反對政治力量介入司法。民眾黨台北市議員黃瀞瑩也在台上念出國民黨立委徐巧芯的聲明。

蕭旭岑說，兩天前受到民眾黨邀請，決定前來參加活動並上台發言；前總統馬英九對此完全知情，連談話內容都很清楚。他表示，大家要一起對抗綠色恐怖、綠色政權，馬英九也曾被司法體系如此對待，法院後來還給馬英九清白，不過當時所有偵辦馬英九的檢察官竟然全都升遷，根本毫無道理。

蕭旭岑表示，到現場不只是為聲援柯文哲，也是要聲援被政治力量介入、破壞的司法體系，聲援所有對台灣司法不信任的台灣民眾。他特別呼籲法務部，「司法不該放消息給特定媒體帶風向，謀殺政治人物的人格。」

蕭旭岑是國民黨唯一到場上台的政治人物，各界好奇藍營目前態度。蕭旭岑說，「在野不是要合作嗎？」國民黨中央對柯文哲案件保持開放態度，他也與許多國民黨立委交換過意見；自己對本次案情細節不清楚，但無論如何，都要對抗司法遭操控的情形。

徐巧芯在聲明中指出，「偵查不公開」現在變成檢調向特定媒體放話的「亂公開」，「今天不說話，明天就會有更多受害者」。她說，大家都期待司法公正，但曾幾何時，「偵查不公開」變成「偵查大公開」，且還扭曲事實，變成向特定媒體不實的「亂公開」。

徐巧芯表示，期待司法可以給社會大眾一個真相。對於支持者來說，這條路相當漫長，但請大家一定要保重，只有讓自己活得更好，才是對這群人「最大的報復」。

京華城案 徐巧芯 柯文哲 蕭旭岑 馬英九 黃瀞瑩

延伸閱讀

首場開講「另類現身」 柯文哲預錄影片曝光：司法程序缺乏正義

蕭旭岑站台民眾黨 提馬英九也曾被檢調「放消息」謀殺人格

小草歡呼！黃瀞瑩代唸徐巧芯聲明 批偵查「亂公開」：自己也深受其害

國民黨唯一到場！蕭旭岑現身為民眾黨站台 反對政治力量介入司法

相關新聞

白挺柯文哲首場街頭宣講 聚2萬人

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲遭羈押禁見，民眾黨昨天舉行首場街頭宣講活動，柯文哲妻子陳佩琪上台落淚，談...

冷眼集／訴求政治辦案 民眾黨有風險

台北地檢署積極偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲身陷其中。柯文哲上周自行錄製影片，喊話支持者照顧好自己，「請大家認真、快樂地...

藍營唯一上台 蕭旭岑：在野要合作

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押禁見，民眾黨昨晚號召支持者赴立法院前聲援柯文哲，馬英九基金會執行長蕭旭岑出席時指出，柯的...

北中南支持者 北上聲援柯文哲

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭收押禁見，民眾黨下達集結令，台中、新竹、台南與高雄等地昨天都有支持者搭遊覽車北上聲援「阿...

開講「另類現身」控司法缺乏正義 柯文哲：執政黨監督在野黨非正常國家

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲遭到羈押禁見，他今天透過預錄影片表示，台灣社會現在最嚴重的問題，就是司法程...

羈押不代表有罪 柯文哲案小心後座力

民眾黨主席柯文哲因京華城容積案遭到羈押，但羈押只是代表法官擔心串供，柯文哲尚未被認定有罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。