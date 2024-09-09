冷眼集／訴求政治辦案 民眾黨有風險

台北地檢署積極偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲身陷其中。柯文哲上周自行錄製影片，喊話支持者照顧好自己，「請大家認真、快樂地過每一天」；昨天再度透過預錄影片，抗議司法程序缺乏正義。民眾黨用「政治辦案」向全民訴求，其實不無風險；就看檢方提出多少證據，到底是「 押人辦案」司法自毀長城？還是「一槍畢命」讓小草哭倒長城？

對於柯文哲涉案，民眾黨選擇相信黨主席，定調民進黨政府使出政治迫害；在柯文哲確定遭收押禁見後，隨即宣布在全台展開公民開講聲援。雖然號召小草集結，但團結一致，也充滿「全黨挺一人」的既視感，且再度坐實民眾黨就是一人政黨。

柯文哲多次在公開場合自豪，民眾黨不像藍綠兩黨發便當、包車動員支持者參加造勢活動，然而昨天在台北舉行的首場街講活動，儘管民眾黨宣稱支持者多是自發性參與活動，然而多個縣市黨部卻自行包車，集結支持者北上聲援柯文哲，似乎有違柯文哲引以為傲的理念。

為了營救柯文哲，民眾黨及小草決定「義無反顧拚一次」，但儘管現場支持者高聲歡呼，終究是「信者恆信、不信者恆不信」，柯文哲能否全身而退，未來仍待司法釐清；如此訴諸街頭的抗爭，是否終將淪為同溫層間取暖，社會各界同樣自有公評。

比起訴諸街頭抗爭，民眾黨更重要的應是對案情事實的深入瞭解，以及對柯究竟有無涉及圖利的法律解析；而偵查主體的司法機關，近來對於「偵查不公開」確有太多可議之處，若不能依法辦理，也難怪外界要質疑「政治介入司法」了。