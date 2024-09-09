白挺柯文哲首場街頭宣講 聚2萬人

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲遭羈押禁見，民眾黨昨天舉行首場街頭宣講活動，柯文哲妻子陳佩琪上台落淚，談及柯文哲就像是老小孩，以他過去對生活淡泊的程度，怎麼會被講成「圖利他人犯罪」，「我一定要幫他討回公道。」

柯文哲也透過預錄影片表示，台灣社會現在最嚴重的問題，就是司法程序缺乏正義，理論上是在野黨監督執政黨，現在卻變成執政黨監督在野黨，司法跟媒體變成政治工具，希望台灣可以成為正常國家。

民眾黨昨晚在立法院外舉行街講活動，立委黃國昌上午在行前記者會表示，民眾黨全黨上下一心，「今天只是起點，絕對不是終點」，接下來會在全國各地發起戶外集會、街頭短講、室內說明會，乃至於客廳會，民眾黨所有黨公職、支持者會深入社區鄰里，邀請及號召更多台灣公民，一起加入改革戰鬥的隊伍。

活動從昨天晚間六時開始，大約在晚間九時許結束，據民眾黨內部統計，現場聚集大約兩萬名支持者；網路也有十多萬人同時在線收看。

民眾黨立委張啓楷表示，他是立法院進口雞蛋專案調查小組召集人，最近就會到台北地檢署告發，為何只辦柯文哲不辦超思雞蛋，還有柯文哲的金流證據在哪裡？

陳佩琪壓軸上台時哽咽表示，柯文哲就像是老小孩，以他對生活淡泊的程度，怎麼會被講成圖利犯罪，過去在台北市長任內，做了很多自豪的事情，所謂的京華城容積弊案，「裡面的委員，他完全一個都不認識。」

陳佩琪說，有人說柯文哲被搜索當天拒不開門，「我很老實地跟大家承認，當天我沒有住在家裡」，因為最近每天出門都被媒體包圍，當時是為了隔天要準時上班，所以才會選擇住在旅館，「他們打電話說沒有接，可能是手機關靜音、自己在睡覺。」她透露，自己從旅館返家，發現柯文哲在洗澡、上大號，沒有接到電話則是手機轉靜音，並非所謂的拒不開門意圖滅證，「這個就是事情的原委。」