首場開講「另類現身」 柯文哲預錄影片曝光：司法程序缺乏正義

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨今天在立法院旁舉辦公民開講活動。柯文哲妻子陳佩琪上台致詞時強調，柯文哲從醫、從政的生活淡泊，「是會犯貪污罪的人嗎？」她說：「我不平、一定要幫他一起討回公道。」

前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見。

民眾黨晚間6時30分在立法院旁的濟南路上，發起首場「集結！為台灣的司法正義站出來！」活動，支持者從下午5時就陸續到場，頭上綁著藍綠色的布條，活動正式開始前，民眾黨提供「肥皂箱」讓支持者輪流發言。

聲援活動除安排黃國昌、黃珊珊、張啓楷等8席民眾黨立委發言外，前民眾黨立委、台中市政府顧問蔡壁如也到場，國民黨立委徐巧芯透過文字聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑則是唯一到場的國民黨人士。

黃珊珊致詞時說，絕對不能讓政治操縱司法、讓惡質媒體用假消息毀滅人格，從今天開始要跟柯文哲一起完成台灣的司法改革；她會在立法院做好工作，民眾黨團是台灣最重要的第三勢力，絕對不會退縮，一起等柯文哲回來。

黃國昌指出，感謝大家站出來，相信柯文哲感受到了，柯文哲絕對不會孤單。檢調、媒體為了貫徹總統賴清德的意志，不惜摧毀柯文哲的人格、撕毀台灣社會的良善，面對這樣排山倒海的壓力，每個人都很難過、充滿憂慮，但他要拜託大家，相信柯文哲、相信自己，絕對不要灰心喪志，就像柯文哲說的，這是一場長期抗戰。

聲援活動最後壓軸是陳佩琪與柯文哲的妹妹柯美蘭一起登場，台下支持者的加油聲不斷。陳佩琪說，這是她經歷過人生最不平靜的一個星期，她的傷心、難過最後變成憤怒。她也細數柯文哲從醫、從政歷程，強調柯文哲的生活淡泊，並語帶哽咽地說：「以他這種生活要求，是會犯貪污罪的人嗎？」

陳佩琪指出，檢方把她存款幾次，跟台北市政府便當會、京華城協調會連結在一起，說是柯文哲貪污京華城的錢，「我沒辦法接受台灣的司法，是這樣扣押罪名的」。

陳佩琪說，她要感謝支持者、民眾黨公職，最後再次謝謝大家，表達對柯文哲的支持，「我有信心，我一定會跟著他（柯文哲）奮戰到底」，並會拿出所有證據，不可以用莫須有罪名將柯文哲入罪，台灣不該回到過去黨國體系的司法辦案手段。

此外，在陳佩琪上台前，活動現場也公布一段未曾曝光影片，是柯文哲5日出發前往北檢前所錄。柯文哲在影片表示，這幾天台灣發生太多事，深深感受到台灣社會目前最嚴重問題是，司法程序缺乏正義，太多人透過媒體放話。

柯文哲指出，理論上應該是在野黨監督執政黨，不過現在是執政黨監督在野黨，最麻煩的是司法跟媒體變成政治工具，希望司法有基本的公正，也希望台灣是正常的國家、台灣可以更好。