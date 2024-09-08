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民眾黨聲援柯文哲 北市警維安、活動平和散場

中央社／ 台北8日電

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨今晚號召民眾集結於立法院外舉辦晚會聲援，台北市警方出動120人維安，期間出現有反對者嗆聲的小插曲，仍不減小草力挺柯文哲的熱情。

台北地檢署偵辦京華城案，涉案的柯文哲5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，當晚移送至矯正署台北看守所迄今。民眾黨緊急應變小組決議展開全台開講，首場於今晚在立院旁濟南路舉行，訴求對抗綠色新黨國與司法濫權。

為維護活動現場周邊交通和安全，北市警方派遣120人到場維安。

活動自晚間6時30分許開始進行，現場聚集許多聲援民眾，部分人手持「反霸凌、為司法公義站出來」的標語，也不斷高喊「今天柯文哲、明天任何人，程序要正義、司法要公平」等口號。

期間有一名持不同立場的女性民眾衝進活動現場嗆聲，反遭聲援的小草頻喊「加油」相送，最後由警方協助帶離現場，成為意外小插曲。直至晚間近9時結束宣講，全程大致平和。

京華城案 柯文哲 民眾黨

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