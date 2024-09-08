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國民黨唯一到場！他現身為民眾黨站台 反對政治力量介入司法

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國民黨唯一到場！蕭旭岑現身為民眾黨站台 反對政治力量介入司法

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰／台北即時報導
國民黨籍馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓名義前來站台民眾黨聲援黨主席柯文哲活動。記者張睿廷／攝影
國民黨籍馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓名義前來站台民眾黨聲援黨主席柯文哲活動。記者張睿廷／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案遭收押禁見，民眾黨今晚號召支持者於立法院前的濟南路聲援柯文哲，國民黨馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓身分前來站台。蕭旭岑指出，柯文哲的清白須自己捍衛，不過他從該案看見司法侵犯人權、違反偵查不公開原則，「反對政治力量介入司法」，自己是為此而來。

蕭旭岑說，他2天前受到民眾黨邀請，決定前來參加活動並上台發言；前總統馬英九對此完全知情，連談話內容都很清楚。

外界關注為何會前來參加活動？蕭旭岑表示，柯文哲的清白要自己捍衛，他們無法置喙，自己之所以會到場，是看見柯文哲京華城案中，司法不只侵犯人權，還違反偵查不公開原則，他要站出來反對政治介入司法。

蕭旭岑是國民黨唯一到場上台的政治人物，各界好奇藍營目前態度。蕭旭岑笑說，在野不是要合作嗎？國民黨中央對柯文哲案件保持開放態度，他參加活動前，也與許多國民黨立委交換過意見。自己對本次案情細節不清楚，但無論如何，都要對抗司法遭滲透的情形。

京華城案 國民黨 柯文哲 蕭旭岑 馬英九

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