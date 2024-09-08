國民黨唯一到場！蕭旭岑現身為民眾黨站台 反對政治力量介入司法

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押禁見，民眾黨今晚號召支持者於立法院前的濟南路聲援柯文哲，國民黨籍馬英九基金會執行長蕭旭岑以神秘嘉賓身分前來站台。蕭旭岑指出，柯文哲的清白須自己捍衛，不過他從該案看見司法侵犯人權、違反偵查不公開原則，「反對政治力量介入司法」，自己是為此而來。

蕭旭岑說，他2天前受到民眾黨邀請，決定前來參加活動並上台發言；前總統馬英九對此完全知情，連談話內容都很清楚。

外界關注為何會前來參加活動？蕭旭岑表示，柯文哲的清白要自己捍衛，他們無法置喙，自己之所以會到場，是看見柯文哲京華城案中，司法不只侵犯人權，還違反偵查不公開原則，他要站出來反對政治介入司法。

蕭旭岑是國民黨唯一到場上台的政治人物，各界好奇藍營目前態度。蕭旭岑笑說，在野不是要合作嗎？國民黨中央對柯文哲案件保持開放態度，他參加活動前，也與許多國民黨立委交換過意見。自己對本次案情細節不清楚，但無論如何，都要對抗司法遭滲透的情形。