羈押不代表有罪 柯文哲案小心後座力

民眾黨主席柯文哲因京華城容積案遭到羈押，但羈押只是代表法官擔心串供，柯文哲尚未被認定有罪，然而他的人設卻早已因此案破壞。且因為柯文哲是主要在野黨主席，若檢調無充足證據就予以長期羈押，難免留下政府打壓在野黨的惡名。柯在大選時曾獲369萬票，總統身兼民進黨主席的賴清德不能不謹慎面對這樣大的民意後座力。

遭羈押尊嚴盡失

「未經法律判決，應推定為無罪。」柯文哲雖然遭到法院判定羈押禁見，但羈押只是方便檢察官辦案，北檢尚在收集證據，法院更尚未判定柯文哲是否有罪，且一審完還有後續二、三審，在法院判決定讞前，均應該以無罪推定柯文哲的狀態。

更何況柯文哲在京華城案中的金流證據仍不明顯，還是有清白獲釋的可能，如今許多綠營人士見獵心喜、落井下石，對司法無知，令人遺憾。

留下打壓在野黨惡名

進一步說，被羈押在看守所與已判定有罪的人犯，現應採取不同待遇，例如居住環境與所內飲食，如果一律向當年前總統陳水扁一樣，全身脫光進行安全檢查，檢視下體及肛門有無夾帶違禁品，且在護送時戴上手銬等均未以無罪者看待。加上柯文哲是台灣主要在野黨的主席，起碼也該給他一定的尊嚴，否則叫支持者情何以堪？

此外，政黨政治乃民主國家運作常態，一般司法牽扯到政黨相關議題，在位者無不謹慎因應，因不論有意無意，都會影響司法的態度。賴清德雖然對柯案避之唯恐不及，據傳還曾下令民進黨公職避談此案，但此案在國際媒體間早已發酵，賴清德仍難逃有「打壓在野黨」的嫌疑，此一聯想早已跳進黃河洗不清。

需留意司法後座力

在司法尚未給柯定罪，證據尚未明朗下，對於柯案最好的態度應該是「哀矜勿喜」、靜候司法調查。柯在2024年總統選舉獲得369萬票支持，若此案最終是以柯文哲無罪作收，又如何彌補此事對民眾黨的傷害與人民對司法的信任？

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