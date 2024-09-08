傳柯文哲曾說會給民眾黨交代 周榆修：不知哪來訊息

媒體報導，指民眾黨主席柯文哲曾說若被羈押會給黨一個「交代」，遭解讀他可能會請辭黨主席。民眾黨秘書長周榆修今天說，不曉得訊息從哪來，「都沒跟我講，難道會跟外界講嗎？」

前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見。民眾黨今天晚間6時30分，將在立法院旁的濟南路發起首場公民開講活動。

民眾黨緊急應變小組成員立委黃國昌、張啓楷、林國成，以及民眾黨秘書長周榆修、中評會主委李偉華、台北市黨部主委張志豪、宜蘭縣黨部主委陳琬惠，在活動展開前先於上午舉行記者會。

媒體詢問，外傳柯文哲在無保請回後曾說，如果被羈押會給黨一個「交代」，遭解讀是指有可能辭黨主席。周榆修表示，「沒有這個交代」，不曉得訊息從哪裡來，「都沒跟我講，難道會跟外界講嗎？」

黃國昌說，這又是引述毫無事實基礎的報導，柯文哲對他唯一清楚交代的，就是要所有支持者好好過生活、認真工作，所有黨公職在工作崗位發揮最強戰力，回應支持者期待。

至於是否會有代理主席，李偉華則說，主席柯文哲現在是請假期間，沒辦法預測最後是什麼狀況，但依照黨章與評議條例，「起訴不等於一定會怎麼樣」，中評會已成立調查小組，會依進度與既有制度評議，到時才會依程序來辦。

媒體報導，民眾黨檯面上擴大決策圈，檯面下派系角力暗潮洶湧，立委黃珊珊因停權未參與黨的決策，但柯文哲的幕僚私下仍會與黃珊珊開會討論，黃珊珊與黃國昌「雙黃之爭」互別苗頭。

黃國昌指出，有太多沒依據的謠言，他要再強調一次，此時此刻民眾黨上下一心團結一致，在自己工作崗位上發揮最強戰力，中央緊急應變小組也建立討論與決策機制，黨務則在周榆修領導下正常推進，外界的見縫插針、挑撥，「可以停了，不會有用的」。

另外，民眾黨前秘書長謝立功則說，他不會出席今晚的活動，並向小草喊話，應理性看待司法程序，不應像義和團一樣地喊「司法不公」。陳琬惠表示，小草絕對不會是義和團，且民眾黨內溝通管道暢通，大家團結一心，有任何意見都可以溝通。