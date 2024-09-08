柯文哲羈押白營暗潮洶湧 雙黃之爭別苗頭

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，深受柯文哲信任的立委黃珊珊也遭黨內停權，面對群龍無首局面，民眾黨成立中央緊急應變小組，擴大決策圈，不推派代理黨主席，全力支持捍衛柯文哲清白。民眾黨人士透露，檯面上是擴大決策圈，營造全黨團結一致，檯面下派系角力暗潮洶湧，黃珊珊雖因停權未參與黨的決策，但柯文哲的幕僚私下仍會與黃珊珊開會討論，雙黃之爭持續互別苗頭。

柯文哲被收押是民眾黨創黨以來最大危機，黨內緊急成立中央緊急應變小組，不過對於是否要選出代理黨主席仍有不同意見。黨內不斷有人點名由立委黃國昌接任代理黨主席，消息一傳出，黨內就有人質疑，黃國昌加入民眾黨時有和柯文哲簽定六點協議，其中一點就是黃國昌不介入黨務運作，如果讓黃國昌接任代理黨主席，是否違背當初協議的承諾。但也有人認為，如今民眾黨面臨危急存亡之秋，情勢與當初黃國昌入黨時不能相提並論。

先前因政治獻金假帳爭議被中評會停權三年的黃珊珊，未參與緊急應變小組決策，表面上看似退出決策圈，但黃珊珊仍會跟核心幕僚開會交換意見，並掌握柯文哲案件的動態，適時從旁給予協助。例如日前柯文哲妻子陳佩琪赴北檢複訊後無保請回，就是黃珊珊開車把陳佩琪接走。陳佩琪前天到台北看守所幫柯文哲送書、會客菜時，黃珊珊也是在一旁陪同，可見黃珊珊在柯文哲與民眾黨內地位不受動搖。

柯文哲遭羈押至今，民眾黨遲遲未討論代理黨主席，民眾黨人士表示，原因很簡單，柯文哲是請假，不是請辭，若在此時推選代理黨主席，恐怕外界會解讀是在切割柯文哲，引爆小草們的不滿，掀起民眾黨另一波風暴，現在當務之急是穩住軍心，不宜貿然推派代理黨主席，這也是緊急應變小組一再對外強調沒有代理黨主席問題的原因。

至於何時可能會討論代理黨主席問題，黨內人士認為，最壞的情況就是萬一柯文哲被起訴，不僅代理黨主席將成為無法迴避的問題，中評會是否對柯文哲進行懲處，也會成為頭痛的課題，一旦柯文哲被停權或除名，黨主席之位勢必要交出來，但現在討論誰來接任還太早。

但據了解，柯文哲在日前無保請回時曾向黨內表示，若他又進去會給黨一個「交代」。有民眾黨人士解讀，柯的說法恐是接下來在律師接見時，有機會提辭主席，盼替民眾黨止血。民眾黨大老表示，柯文哲明顯是遭政治辦案，一切等出來再說。