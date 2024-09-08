新聞眼／民眾黨召喚小草挺阿北 集結群眾力量對抗國家機器

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押，從柯文哲被檢廉約談那一刻起，民眾黨就定調是政治迫害，想要號召百萬小草重新凝聚，宣布要舉辦全國開講，要給司法調查單位、執政黨壓力，但信者恆信、不信者恆不信，民眾黨立法院黨團更應在新會期發揮強力監督力量，才是救柯文哲與民眾黨的正解。

柯文哲被羈押，民眾黨定調賴清德政府濫用檢廉司法工具，對柯文哲展開政治攻擊與司法追殺，決定發起全國開講，誓言對抗「綠色新黨國」，其實這個動作是要讓支持者感到穩定，因為柯文哲被羈押之後，小草們很焦慮，因此，即便柯文哲被押前呼籲「小草好好生活」，民眾黨緊急應變小組仍決定要召集小草挺阿北。

民眾黨現在正面臨生死存亡關頭，打算透過集結小草，用對抗路線替柯文哲討公道。民眾黨想藉由集結支持者對於國家機器不滿的力量，維繫目前的政治能量。

除了街頭路線外，既然民眾黨已經認為柯文哲捲入京華城案是政治事件，更應該把重心擺在國會，透過八席立委強力揭弊、監督執政黨，重新贏得社會跟支持者的信任，對柯文哲跟民眾黨而言才是有幫助的事，有助於民眾黨早日谷底反彈。

值得關注的是，就在柯文哲捲入弊案被羈押的敏感時間點，民眾黨有意透過嚴審法務部、司法院預算、修正刑事訴訟法等，藉由推動司法改革，凸顯司法不公，若民眾黨屆時真的這樣做，恐會落人口實，被外界質疑是為了柯文哲個案而修法，反而會造成社會反感，讓主打務實、理性、科學口號的民眾黨再度蒙上一層灰。