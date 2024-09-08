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民眾黨挺柯文哲全國開講 今首場立院前

聯合報／ 記者林縉明游振昇趙容萱巫鴻瑋魯永明／台北報導
民眾黨前立委蔡壁如表示，她會帶團隊到台北聲援柯文哲。本報資料照片
民眾黨前立委蔡壁如表示，她會帶團隊到台北聲援柯文哲。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，日前遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨為聲援柯文哲發起全國開講，今天首場將在立法院群賢樓前舉行。民眾黨指出，國家機器動員、司法政治追殺，「今天是柯文哲，明天可能是任何人」，希望民眾一起站上街頭，支持柯文哲爭取自己的清白，捍衛國家司法程序正義。

民眾黨指出，一場京華城案，看到司法沉淪為政治追殺的打手，媒體墮落成國家機器放假消息的工具，不勝悲哀。民眾黨與柯文哲面臨來自各方的政治攻擊、司法追殺與側翼抹黑：完全同樣的事證，不同的法官可以判出相反的結果、長時間不人道訊問、違法濫權搜索，都是你我可能遭遇的司法迫害。

民眾黨批評，「偵查不公開作業辦法」自二○一九年修正以來，完全未能發揮效用，柯文哲家中金流，媒體當成菜市場喊價，天花亂墜寫小說；更誇張的是，明明應該被檢調扣押的柯文哲ＵＳＢ，內容竟也流出給媒體，配上黨媒自己腦補的內容，大肆宣傳抹黑。

為了聲援今晚的開講，新竹黨部號召五輛遊覽車，穿白衣北上聲援阿北，今天下午四點從新竹市、竹北市發車，小草甚至「自備糧草」，每人繳交二百元餐費。

民眾黨中、彰支持者多，台中多點動員「小草」，民眾黨彰化縣黨部也分別在彰化火車站、位於南彰的縣黨部，召集支持者集結北上「出草」。

民眾黨前立委蔡壁如在台中海線召集二輛遊覽車，今天中午出發北上，蔡壁如說，她會帶團隊到台北聲援，民眾黨現在要團結一致，也要聽柯主席叮嚀「好好生活」。

京華城案 國家機器 柯文哲 蔡壁如

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