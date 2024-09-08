柯文哲抗告？法界：成功可能性不大

民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押禁見，律師團截至昨天尚未提出抗告，據了解，過往司法實務上被告提起抗告多數會遭駁回，因此柯文哲的律師團還在仔細研究策略，對於抗告理由相當謹慎，由於抗告期間自裁定送達後起算為十日，預料律師團最快本周應會向高等法院提起抗告，但法界認為抗告成功的可能性不大。

柯文哲共有六大案纏身，分別是京華城容積率案、政治獻金假帳案、北士科地上權案、第一果菜魚類批發市場改建案、南港轉運站ＢＯＴ案、台智光警用監視器案，均由台北地檢署偵辦；由於人犯在押，北檢有辦案時程的壓力，偵辦重點仍是聚焦京華城案，柯文哲積極介入京華城案的圖利部分已明確，接下來的重點是針對違背職務收賄罪進行證據補強，不排除本周首度提訊柯文哲。

據了解，廉政署在柯文哲住家，搜出ＵＳＢ隨身碟，裡面寫著「2022/11/1小沈1500沈慶京」，檢方認為這是柯文哲與沈慶京期約收賄的證據，未來如何找到金流證明柯文哲違背職務收賄，是檢察官後續查辦的重中之重，檢方已初步握有相關金流，會仔細交叉檢視比對關聯性，並將提訊沈慶京出庭，策反轉汙點證人。

京華城弊案共有五名被告在押，目前除了柯文哲之外，包括北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇與助理吳順明都已提出抗告，高等法院前天全部駁回確定，柯文哲即使提出抗告，成功率也是微乎其微。

法界人士指出，被告遭羈押後想抗告成功，實務上可能性並不大，除非律師團能指出程序上有明顯瑕疵，或是實體理由有明顯矛盾，否則二審法官通常都會支持一審，想要翻盤撤銷發回更裁，成功率很低。

法界人士說，檢察官在羈押庭只要能向法官「釋明」被告犯罪嫌疑重大、有無串滅證之虞，即可通過審查，這與起訴後檢方要「嚴格證明」被告有罪，完全不能相提並論，這也是為何多數被告提抗告都會遭駁回主因。