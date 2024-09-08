民眾黨跳船潮？ 想選議員的黨員衝擊大

民眾黨主席柯文哲遭收押禁見，基層跳船潮是否擴大令黨內憂心。民眾黨前立委坦言，除了台南市黨部前主委蔡宛秦等人先跳船外，目前最大衝擊就是下一波想選地方議員的黨員，「民眾黨的招牌還好不好用，將成為其判斷的基準」，這些「靠行」的人不只是換過一次政黨，也將是最易鬆動的一塊。

地方黨務人士表示，自從柯文哲帳目不清爆發後，陸續有接到地方支持者反映對黨感到失望以及為何捐的錢被拿去買房的質疑；柯被收押後，近日則是比較多支持者氣憤認為黨中央反應不夠快、應該要盡快上街。

民眾黨前立委蔡壁如表示，理解地方小草有些慌張，她在中部能做的就是跟支持者站在一起，聽聽大家的疑慮，會在能力所及去跟各地黨員或支持者、小草加油打氣，同時請支持者要保持理性，做好長期抗戰準備，這對台灣民眾黨也是一個試煉，經過這樣的挫折後，假設能團結在一起，一定可以往前走。