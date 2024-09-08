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柯媽遭辱 嫌疑婦跑了

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光王昭月郭韋綺／連線報導
新竹警方加強巡邏柯家周邊，不時可見警車經過，員警也會下車簽到、確認有無可疑人車。記者巫鴻瑋／攝影
新竹警方加強巡邏柯家周邊，不時可見警車經過，員警也會下車簽到、確認有無可疑人車。記者巫鴻瑋／攝影

民眾黨主席柯文哲五日遭裁定羈押後，牽動敏感神經。柯文哲新竹老家門口前天被貼上柯上銬照片，以及寫有「教養出貪汙犯柯文哲」紙板，還疑似點燃兩串鞭炮，警已鎖定行為人。民進黨高雄市黨部五日晚遭蛋襲，警方查獲謝姓醫師涉案，謝表示「對時事不滿」。

柯文哲父親住院中，柯媽何瑞英陪病照顧，新竹柯家已多日無人進出。前天柯家門口被擺放紙板，寫著「新竹地方媽媽之恥何瑞英、教養出貪汙犯柯文哲」的紙板，現場還有兩串鞭炮，周邊鄰居聽到鞭炮聲，但未遺留紙屑。

相關照片在社群平台曝光後，才為外界所知。記者昨到柯家門口，相關照片、紙板、鞭炮都已移除，柯家大門深鎖，屋內沒有燈光。

新竹警方主動偵辦，調閱監視器鎖定行為人為四十多歲婦人，昨天上午要求到案說明，後來該婦人失聯，警方追蹤發現她已離開新竹，往南部縣市移動。

京華城案 柯文哲 監視器 老家

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