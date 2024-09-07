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苗博雅談柯文哲政治偶像幻滅 台邁向更成熟公民社會

中央社／ 洛杉磯6日專電

台北市議員苗博雅今天以「迷航的政治教主」評論前台北市長柯文哲的10年政壇起落，認為「政治偶像的幻滅是台灣邁向更成熟公民社會的過程」。

苗博雅接受「台灣人公共事務會」（FAPA）邀請，赴美展開逾一週的「堅韌自信，台美前行」巡迴演講。今天洛杉磯台灣會館是第一站，吸引百名台僑入場，苗博雅在演講前接受中央社訪問。

前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，苗博雅以市議員身分長期關注京華城案，她認為這個案子受到社會高度矚目，對於建立司法公信力是一個指標案件，期待檢廉毋枉毋縱，無論起訴或不起訴，能提出詳實證據供社會大眾檢視。

柯文哲在2014年9月5日登記參選台北市長，2024年9月5日因捲入京華城弊案遭到羈押，從標榜素人從政到一度參選總統大位，政壇起落正好10年。苗博雅分享她2018年進入台北市議會之後一路對柯文哲的觀察。

苗博雅以「迷航的政治教主」形容柯文哲。她說，柯文哲的個性非常自負，自認是使命必達的人；優點是他對目標非常執著，但柯文哲在政治上最大問題是，當他失去使命感的時候，政策就失去了方向。

苗博雅指出，柯文哲以「改變成真」當口號選上台北市長，但在第一任期內疏遠了許多原本團隊成員，在第二任期結交許多來自財團的友人，對城市發展不再具有遠見規劃，只剩下眼前的政治利益，「他的政治目標好像只剩下選總統」。

苗博雅批評，柯文哲只在意政治目標，不願遵守規則，就像他的政治獻金出現諸多問題，「像我們這些長期觀察他的人，根本不覺得意外，因為這是他對財政紀律的真實態度」。

此外，苗博雅觀察，柯文哲的處事風格與他對外塑造出來的形象有很大落差，「他就是一個黨國教育體系下認定的菁英，過度自負，不可一世，重視個人英雄主義，不重視團隊，只聽得下好聽的話，無法面對自己的問題」。

苗博雅說，當很多問題浮上台面，柯文哲的形象逐漸破功，人設的各種破滅也是必然的。苗博雅認為，台灣要邁向一個更成熟的公民社會，面對政治偶像的幻滅是必然的過程。

她指出，柯文哲在政壇的起落，會讓更多公民體認到，政治人物不是拿來偶像崇拜，政黨或政治人物都是公民的一種工具，「我們透過政治人物和政黨來達成我們對社會的一些理想；個別政治人物的操守出問題，不代表我們要對公共事務冷漠」。

京華城案 柯文哲 苗博雅

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