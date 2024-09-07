柯案爆料不斷 李彥秀：影射殺傷力最強 挑戰司法公信力

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，遭台北地方法院裁定收押禁見，昨媒體又傳有檢廉第一次搜索柯住家時，扣走關鍵USB，當中有帳冊，內容記載著沈慶京1500萬。國民黨立委李彥秀今日表示，影射的殺傷力最強，「證據到哪裡，辦案到哪裡」是民眾對司法檢調最基本的要求。

針對柯文哲案及有所謂神秘帳冊記有1500萬一事，李彥秀說，柯文哲因涉京華城案，遭台北地方法院以涉犯貪汙治罪條例之罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞為由，裁定羈押禁見。尊重司法檢調與廉政的偵查作為，但也要呼籲，本案為社會矚目的重大案件，從搜索、逮捕、聲押到羈押的過程，偵查程序早已激起法學界與實務界的許多討論，甚至有「證據一樣，結果卻相反」，質疑「司法不穩定」以及「綠色法官」的聲音。

李彥秀表示，讓人不能接受的是，在北檢第一次聲押的過程中，媒體就傳出專案小組發現柯文哲有700萬元財產來源不明，妻子陳佩琪多次從柯文哲處拿到現金，到ATM存款上百萬。柯文哲遭到羈押後，昨媒體又傳出檢廉搜索柯文哲住家時搜出USB隨身碟，其中記載收取威京集團主席沈慶京1500萬元。對此北檢僅以「不予證實」，撇清責任。

李彥秀提到，還記得促轉會「東廠風波」時，副主委張天欽曾說過「影射的殺傷力最強」、「如果沒有操作，很可惜」，本案不但涉及柯文哲的聲譽、台灣政黨政治的發展，更是重建台灣民眾對司法信任的關鍵。

李彥秀強調，不論喜不喜歡柯文哲，無罪推定、正當法律程序都是不應因人而異的價值，「今天的柯文哲，可能就是明天的你我。」

李彥秀認為，民眾關心的不僅是最後的判決結果，更是司法檢調的程序正義。毋枉毋縱的態度，拒絕政治力干預的風骨。「證據到哪裡，辦案到哪裡」，這是民眾對司法檢調最基本的要求。

李彥秀總結，此次偵察程序衍生的相關問題，就是一篇司法公信力的活教材。包括偵查不公開、如何保障自行到場的被告人身自由，都凸顯我國刑事訴訟制度還有許多有待改進或調整的地方。樂見不同政黨藉由提案修法來開啟制度的檢討，作為民主法制社會，對於保障民眾基本權利的法案都予以支持。