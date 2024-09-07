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柯文哲羈押有望撤銷裁定？律師揭1關鍵喊：機會不大

聯合新聞網／ 綜合報導
京華城案持續延燒，民眾黨主席柯文哲5日羈押禁見。圖／聯合報系資料照
京華城案持續延燒，民眾黨主席柯文哲5日羈押禁見。圖／聯合報系資料照

前台北市長柯文哲京華城案遭羈押禁見，可抗告。外界也好奇柯文哲是否能被撤銷裁定。律師葉慶元認為，「上層共犯」都被羈押禁見，「機會應該不大」。

葉慶元在臉書指出，雖然目前柯文哲還可以提出抗告，但是在彭振聲沈慶京應曉薇等「上層共犯」都遭到羈押禁見的情況下，柯文哲身為主嫌，撤銷裁定的機會應該不大。

北院認為，彭振聲時任台北市副市長，並為都委會的會議主席、本案專案管理人，堪認是本案的上層及關鍵角色，故其對本案犯罪事實應知甚詳。另，共犯應曉薇、沈慶京也是本案上層共犯，先前經訊問後亦均否認犯行，均遭認定有串證之虞而羈押禁見中。

不少網友也表示，「如果沒有抓到金流的話，到底要圖利誰」、「印象中只要被收押禁見，抗告到高院好像很少有成功的」、「明知不可為而為不就是害人害己！」、「昔座上賓，今階下囚，鐵打的衙門，流水的官」。

京華城案 彭振聲 律師 應曉薇 柯文哲 沈慶京

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