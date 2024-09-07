柯文哲USB「1500沈慶京」成收賄鐵證？作家質疑1關鍵：智商157簡直87

京華城案持續延燒，民眾黨主席柯文哲5日羈押禁見，並送往土城看守所。如今又有媒體報導，檢廉在柯文哲住家，搜出USB隨身碟，裡面寫著「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發討論。對此，作家「漂浪島嶼」也質疑，「智商157會在USB記下這些，如同留存犯罪證供？」

漂浪島嶼在臉書寫道，偵辦中案件，鐵證如此輕易獲得，犯行果然真昭然若揭，貫徹偵查透明公開原則。但他同時也質疑，柯文哲智商157，「會在USB記下收1500，如同留存犯罪證供？簡直是87」。

漂浪島嶼也說，其實整起案件，已經成為阿北卸罪對賭司法公信，看最後人民相信哪個。

對於記載收取沈慶京1500萬元等消息，北檢回應「不予評論、無法證實」。民眾黨則回批，目前案件仍在偵查中，卻看到特定媒體「搶獨家」，以未經證實的消息，影響社會輿論與法官心證，要求司法單位即刻說明自清。