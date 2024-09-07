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綁架小草？綠委批藍白合操弄司法

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案被羈押，民眾黨將發起全國開講，反司法迫害、聲援柯文哲。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是操弄民粹的作為，想要綁架支持者「小草」們，做為替柯脫罪的人質，呼籲民眾黨政治立場可以不同，但面對司法態度要一致，不要為了政黨存活，把台灣的法治、民主一起陪葬了。

吳思瑤指出，京華城案偵辦的核心是證據，不是政治，任何人都不要用政治來挑戰司法，民眾黨若執意為之，步向衰亡的那一天，將會愈來愈接近。

吳思瑤說，國民黨為了延續「藍白合」，已選擇繼續站在柯文哲那邊，不僅對京華城案容積率試圖做出適法解釋，還附和柯文哲什麼都不知道的說法，一切都是都委會為之；但這起弊案本質上就是「藍白合」，涉案的都是藍、白政治人物，沒想到現在連操弄司法也要「藍白合」。

吳思瑤表示，國民黨要主張京華城案容積率沒問題，應先去問國民黨籍台北市前市長郝龍斌意見，他曾說過「京華城案大有問題，應當好好調查」，國民黨去問問就知道。

民進黨立委王世堅表示，柯文哲欠「小草」們一個道歉，柯應該正式向所有青年朋友致上最深歉意，這十年來「小草」把對政治的期待跟厚望都交付柯文哲，柯文哲欺騙「小草」的錢財就算了，還欺騙青年朋友的感情，不可原諒。

王世堅表示，十年來他只和柯文哲共進一次餐，就是便當會，這次他還送一個甜點「起酥蛋糕」，因為柯文哲經過羈押，再來就要起訴了。

京華城案 柯文哲

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