司法機關不能雙標！趙少康：綠弊案更欠辦

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，除了聲援柯文哲，也質疑高雄國賓的容積率高得不合理，應該徹底查辦。中廣前董事長趙少康則表示，司法機關辦案不能雙標，不能只辦柯文哲的京華城跟政治獻金案，民進黨涉及的超思雞蛋、疫苗、口罩採購跟光電等弊案更多，「民進黨的弊案更欠辦」。

國民黨團書記長林思銘昨天就柯文哲被羈押，提出程序上的質疑，表示在無新事證的情況下，不同法官卻有不同標準，呼籲法院不要有兩套標準，見解南轅北轍，同時也應就高雄國賓容積率高達百分之一一四二情況，進一步查明，背後是否有人為操作因素。

趙少康表示，民進黨過去八年執政期間，各種採購弊案頻傳，只要出現國難，「綠友友們」就能發大財，難道沒有官員圖利、貪汙？光電案、超思進口雞蛋案、小吃店採購快篩案、疫苗案、口罩案等，這麼多年過去了，很多民代公開提出質疑，也有人檢舉告發，為什麼檢調都沒動作，只要選擇性辦案，就是雙重標準，就是政治追殺。

趙少康表示，國民黨在程序上應該要支援民眾黨，要求司法必須公正，不可以雙標、媒體不可以變成側翼，製造輿論放假消息等。

國民黨立委羅智強說，法院以違法圖利為由裁准羈押柯文哲，但民進黨秘書長林右昌在基隆市長任內，為廠商奉上東岸商場巨大利益，檢方已起訴收受大日賄賂的林右昌市府官員，但為何不查這些官員的頂頭上司林右昌，難道林右昌是賴清德政府辦弊案的「天花板」，檢方怎不用辦柯文哲的態度，來搜索偵辦林右昌？