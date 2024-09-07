對柯送暖？國民黨主戰、主合兩派分歧

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積暴增案，被檢方認定涉貪汙治罪條例圖利等罪遭法院聲押，民眾黨立法院黨團打算將戰場轉移至國會，對司法不公全面開戰；而國民黨立法院黨團則定調，國會藍白合作基調不變，但也不會所有法案照單全收，如修憲廢監院、不在籍投票等，不一定會一起合作，預料下會期立法院司委會又是藍白合主戰場。

柯文哲八月身陷政治獻金案後，國民黨主席朱立倫多次主張不會對柯文哲落井下石，只不過朱立倫「送暖令」並非全黨都認同，國民黨出現兩條分歧路線，一為主戰派「議會路線」，台北市議員鍾小平、游淑慧猛攻柯文哲，與京華城案直球對決；二為主合派「國會路線」，大部分藍委考量立法院新會期還是必須與民眾黨合作法案，因此不會對柯文哲口出惡言。

民眾黨日前公布新會期優先法案，黨團總召黃國昌預告將推刑事訴訟法修正案，保障偵查程序中的人權，明顯矛頭對準台北地檢署。據了解，白營也私下向藍營表示，下會期將傾全力反攻綠營，在砍刪司法預算、修法保障司法人權上，盼藍營共同合作，而藍營並不反對。

國民黨團書記長林思銘說，國民黨團會理性、務實審預算，與民眾黨理念一致部分，會共同推動，但不會對民眾黨所有提案照單全收。

民眾黨新會期將提出修憲案廢除考監，更揚言除了維持監察院基本人事與財產申報費用外，其他預算全砍。對此，有國民黨立委說，維持五權分立仍是國民黨長期主張，不會修憲廢除考監，但不排除砍監察院相關預算。

藍營議員強力監督京華城案，是否影響立法院藍白合？黃國昌說，民眾黨向來是就事論事的政黨，任何支持民眾黨推動改革法案，民眾黨團都表示歡迎；而對於任何議員本於職權提出有理有據的監督也不反對。