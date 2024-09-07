新聞眼／利用輿論謀殺？ 偵查不公開淪笑話

民眾黨主席柯文哲涉京華案遭羈押禁見，昨天有媒體再報導，稱查到「收賄證據」指稱柯有一千五百萬來自沈慶京的不法金流，民眾黨則直指是北檢放話給特定媒體。柯文哲是否有罪仍是未來式，但司法檢體系透過特定媒體放話，利用輿論謀殺的違法行為卻已成現在進行式，不免令人質疑，檢方刻意帶風向，目的就是要入人於罪，也讓「偵查不公開」淪為笑話。

檢廉偵辦京華城弊案，近期約談柯文哲，並搜索其住處、辦公室，北檢認為柯文哲有逃亡、串供之虞，聲請羈押禁見柯文哲，北院裁定前，特定媒體爆出柯文哲有七百萬元金流交代不明，最終北院未採信。

而就在柯文哲二度羈押庭，北院裁定羈押禁見後，又有特定媒體報導，檢廉搜查柯文哲住處時，扣押柯的工作電磁紀錄，發現記錄柯收受同案在押被告沈慶京一千五百萬元，專案小組懷疑有違背職務收受賄賂罪嫌重大，成為柯文哲被羈押最大關鍵。

但隨後又有人認為，這個所謂的「2022/11/1小沈1500」可能是秘書登錄柯文哲與沈慶京會面的時間，不論實情為何，顯然都有人將尚未經過證實的偵查內容洩漏給特定媒體。過去一段時間，檢廉對於特定媒體報導內容並未主動否認，而是面對其他媒體詢問跟民眾黨質疑後，才被動稱不予證實，放任側翼名嘴、媒體不斷帶風向，這樣的司法調查手法，如何能讓社會信服。

法官判決前應該無罪推論，檢方辦案理更應保持公正無私，不應受到政治或外在因素影響，選擇性放話給側翼及媒體帶風向，先不論未來柯文哲是否會被定罪，司法調查體系影響輿論的企圖昭然若揭，偵查不公開原則完全失守，也莫怪社會對司法體系長期存在高度不信任感。