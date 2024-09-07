周刊爆 柯文哲隨身碟記載「小沈1500」

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押禁見，鏡週刊昨天再度報導，檢廉搜索柯文哲住家搜出ＵＳＢ隨身碟，其中記載收取沈慶京一五○○萬元等消息，北檢回應「不予評論、無法證實」。

民眾黨則是發出聲明，要求司法單位即刻說明自清，不要只是躲在媒體背後操縱輿論，或放任媒體道聽塗說，惡意指摘，戕害司法尊嚴。

外界質疑，檢廉偵辦柯文哲案以來，持續有特定媒體先掌握偵查內容，透過獨家報導方式引其他媒體查證，從廉政署兵分四十八路搜京華城、到上周搜索柯文哲住家、接著是柯文哲被爆有七百萬不明資金、柯妻陳佩琪持現金去ＡＴＭ存款，昨天又爆出柯文哲與威京集團主席沈慶京有一千五百萬不明金流。

鏡週刊昨天傍晚發出「獨家」，以「收賄證據曝光！檢廉搜柯家查扣ＵＳＢ 柯文哲工作簿記收沈慶京一五○○萬」為題，指柯文哲遭檢察官搜索時遭查扣一個隨身碟，其中清楚寫「2022/11/1小沈1500」，因時序與二○二二年十月十八日台北市政府核發建照給予京華城樓地板總面積二十五萬四五二七平方公尺相近，檢方前天也在羈押庭質疑有對價關係，但是柯文哲面對檢方詢問，未正面回應此事。

報導指出，高院裁定書指出，被告身為台北市長，又受理京華城案陳情，而瓜田不納履，李下不整冠，竟會在自己隨身碟內如此記載，難認與本案非毫無關聯，高院此一論述，成為柯文哲遭羈押的關鍵。

高院裁定書外洩 檢方要查

高院撤銷發回更裁後，北院認為，這筆金流尚不構成違背職務收賄罪要件，僅以柯文哲圖利罪嫌重大，裁定羈押禁見。由於聲押抗告裁定內容，依規定不得公開，高院裁定書內容為何會外洩，檢方正在了解中。

對此，民眾黨回批，目前案件仍在偵查中，卻看到特定媒體「搶獨家」，以未經證實的消息，影響社會輿論與法官心證。請問，中華民國司法偵查不公開原則，是否已經完全被視為無物、踐踏腳下？請北檢說明該新聞真實性，不要想只以一句「不予證實」，撇清責任。