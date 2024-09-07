發出小草號召令 民眾黨全國開講抗綠色黨國

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押禁見，民眾黨昨舉行緊急擴大會議，定調賴清德政府濫用檢調司法工具，對柯文哲展開政治攻擊與司法追殺，民眾黨公職都鼓勵柯文哲要抗告，但尊重柯的決定；會中也決議，將「全黨動員、全國開講」，對抗「綠色新黨國」，首場開講明晚在立法院外登場。

彭振聲、沈慶京、應曉薇等抗告駁回

柯文哲遭羈押禁見後，三位委任律師昨天先後到台北看守所律見，但是否提抗告，律師表示，等確認後再說明。至於原遭羈押禁見的前副市長彭振聲、威京集團總裁沈慶京、台北市議員應曉薇、助理吳順民都抗告，台灣高等法院昨全駁回確定。

柯文哲知道 「要對抗的就是賴清德」

柯文哲遭羈押前預錄影片向「小草」說明心情，民眾黨發言人吳怡萱昨表示，柯文哲被北檢搜索後，已準備長期抗戰，才會預錄影片交代要維持黨務運作，因為柯文哲知道「他要對抗的就是賴清德」，柯在被羈押前，有交代八位黨籍立委要在國會崗位發揮戰力，監督力道不可停下來。

民眾黨昨上午舉行緊急擴大會議，民眾黨立院黨團總召黃國昌在會後表示，賴清德政府濫用檢調司法工具，展開政治攻擊與司法追殺，民眾黨決議全黨動員在全國開講，第一場次明天在立法院群賢樓前開講。

黃國昌表示，整個事情發展至今，強烈質疑先射箭再畫靶，就是要把柯文哲的肉體拘禁起來，全國開講是希望突破傳統媒體，將最真實訊息、民眾黨捍衛司法正義決心，傳達給每位支持者。

民眾黨發言人李頂立表示，這案件看到柯文哲被羈押後，倒退到黨國威權時期，同樣事證初一、十五不一樣，入人於罪、押人取供，經過緊急會議討論，決定對抗綠色黨國。

民眾黨下令全國開講後，台中市黨部、彰化縣黨部、民眾黨立委麥玉珍等人，各自透過管道發出「小草號召令」，預計八日中午在中彰多處集結，搭遊覽車北上「出草」，到立法院群賢樓聚集聲援「阿北」。

昨天有柯文哲支持者發起「寧靜革命、星光相伴」活動，號召到台北看守所外陪伴柯文哲，大約近百人參與，柯文哲胞妹柯美蘭、民眾黨秘書長周榆修也加入靜坐行列。

民眾黨：現階段無代理黨主席問題

柯文哲遭羈押禁見，民眾黨是否會推舉代理黨主席，黃國昌說，昨天擴大會議決議，維持緊急應變小組運作，採取共識決，目前會維持這樣的模式運作，民眾黨黨務由周榆修負責正常推動，「現階段不會有代理黨主席的問題」。黃國昌說，接下來民眾黨會強化法律團隊，全力支持柯文哲在司法程序上捍衛清白。