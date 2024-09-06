柯文哲妹妹柯美蘭現身台北看守所外 率逾百名小草靜坐

前台北市長柯文哲的妹妹柯美蘭今天至台北看守所外參加小草發起的「寧靜革命」活動，她被媒體問及柯文哲是否有收1500萬時反問「你相信嗎」，隨即不發一語，率小草們靜坐。

截至晚間8時許，約有超過100人一起靜坐，並拿著綠色小草螢光棒響應。

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，昨天遭台北地方法院裁定羈押禁見。有民眾黨支持者發起「寧靜革命，星光相伴」活動，號召今天晚間至台北看守所外安靜集合、安靜解散，陪伴柯文哲。

傍晚6時30分起，開始有零星小草出現，有民眾自製看板寫著「遇到不公不義就該挺身而出，媒體、司法正在屠殺你我，綠色納粹正在竊國，賴總統，請問我要怎麼教育我的孩子相信這個政府」。

隨後小草約7時30分起開始聚集於看守所旁邊的立清街空地，有男子騎摩托車經過時大吼「收了人家1500萬還有臉出來啊」，幸雙方未演變成進一步衝突。

民眾黨組織發展部副主委林昭印晚間約7時30分現身，與民眾黨支持者溝通。他接受媒體聯訪時說，這場安靜革命由支持者發起，主要是關心支持者安全，也與警方聯絡，避免衝突發生，希望一切順利，因此還是來關心一下。

林昭印說，目前警方都非常幫忙，很謝謝警察局，也感謝支持者，希望大家都平安。

柯文哲的妹妹柯美蘭則在晚間7時48分到場，媒體詢問她對於媒體報導柯文哲工作簿記載收威京集團主席沈慶京1500萬的看法，柯美蘭反問「你相信嗎」。

媒體追問是否相信柯文哲清白、有什麼話想說等，柯美蘭皆不發一語，直到媒體詢問是否有想對到場支持者喊話，她才問「他們（支持者）在哪裡」，並往支持者方向移動，向支持者致意。

隨後媒體追問是否提抗告、為何到現場、不講話是因為響應寧靜革命嗎等一連串問題，柯美蘭僅看著鏡頭，不發一語。

隨媒體停止拍攝，柯美蘭才邀一旁民眾坐下，隨後到場支持者皆紛紛坐下，現場秩序和平。