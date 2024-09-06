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柯文哲羈押...民眾黨每年補助款1.5億 引暗潮洶湧

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
照片為柯文哲影片截圖
照片為柯文哲影片截圖

民眾黨主席、前台北市長柯文哲被羈押，引發關注。民眾黨每年可以獲得政黨補助款1.5億，一直領到2028年，龐大資源勢必引發黨內的暗潮洶湧。

柯文哲因為京華城容積率一案被羈押，民眾黨陷入要不要推派代理主席的難關。不管是否推派代理主席，中央委員會將第一次迎來沒有柯文哲決策拍板的時代。

目前柯文哲只是羈押，還沒有被判刑，也不一定會被判刑。但是最起碼在羈押期間，就不可能行使黨主席的權力，萬一被判刑，更不可能行使黨主席權力。

柯文哲先前曾經在簡訊中表示，中央黨部沒有大將或軍師，顯然沒有屬意的代班人選。

柯文哲最親近的黨內要角是黃珊珊，但是黃珊珊已經因為政黨獻金申報帳務有問題一事而被停止黨權。另外一位要角是黃國昌，雖然先前黃國昌說不涉入黨務，但現在透過參與危機小組運作，實際已經取得黨權，如果能主導危機小組，某種程度上也等於是決策者。

現在的關鍵就在於民眾黨中央委員會未來將如何運作，如果有人可以以柯文哲代言人的身分溝通協調，或許還可以發揮足夠的影響力，但是如果連這樣的人都沒有，民眾黨內部的權力結構勢必發生重大變化。

外界推測可能代理主席的前秘書長謝立功、前立委蔡壁如等人，不是中央委員，根本就不可能在這個時候取得黨內權力。至於周榆修、陳智菡等人只是黨職人員，也不是中央委員，也不可能取得真正的決策權。

從柯文哲自拍影片來看，顯然對於被羈押已經有所準備，但是他對於民眾黨黨內權力的後續安排是否也準備好了，答案很快就會揭曉。

聚傳媒

京華城案 柯文哲

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