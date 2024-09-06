柯文哲遭羈押禁見 民眾黨立委：柯媽媽心情不平

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，上銬走上囚車畫面震撼民眾黨公職，外界關注柯文哲父母心情。民眾黨立委林國成表示，柯媽心情不平，柯爸住院身體狀況非常不理想，是雙重打擊，但柯家會團結一致對抗無情打壓。

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，日前經北檢聲押獲無保請回，案經高院撤銷發回，台北地方法院昨天再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見，民眾黨遭逢創黨以來最大危機。

民眾黨今天召開中央緊急應變小組擴大會議，會後由共同召集人、民眾黨團總召黃國昌帶領成員舉行記者會，並決議將展開馬拉松式全台開講，以對抗綠色新黨國與司法濫權。

媒體報導，國民黨台北市議員鍾小平質疑，柯文哲使用選舉補助款新台幣4300萬元購買個人商辦，這筆買賣可能是京華城案的後謝。

對於鍾小平指控，民眾黨團主任陳智菡在記者會中表示，鍾小平潑糞沒提出任何證據，甚至指稱商辦的原屋主是京華城董事長陳玉坤兒子。

陳智菡表示，根據向陳佩琪取得的產權資料，原本所有權是有2位陳姓屋主共同持有，這兩人是兄弟關係，年齡約68歲到75歲之間，除非陳玉坤有68歲到75歲的兒子，否則鍾小平的說法根本不成立。

陳智菡表示，根據陳佩琪所言，購買4300萬元商辦的金流都源自於柯文哲個人選舉補助款的3個帳戶，由於存摺都被檢調查扣，陳佩琪上週已經重新向銀行申請，取得資料後就會對外說明。她說，鍾小平含血噴人，除非能證明商辦原屋主與陳玉坤有關，否則將吃上官司。

由於柯文哲目前遭羈押，外界關注柯文哲父母的心情。林國成坦言，柯媽何瑞英心情不平，但很堅強，柯爸柯承發目前住院中、身體狀況非常不理想，又遇到柯文哲司法打壓、家人身體病痛，這是雙重打擊，希望大家將心比心。

不過林國成說，面對司法打壓，柯家全家還是很堅強，全家上下團結一致，會對抗新黨國無情打壓。

此外，媒體也詢問民眾黨團優先法案包含廢監察院、刑事訴訟法修正案，是否是挾怨報復，替柯文哲量身修法。

黃國昌表示，廢除監察院不僅是民眾黨選舉時的政見，也是民進黨欺騙台灣人民跳票多年的芭樂票，民眾黨推動廢除監察院非常堅定，絕對不會跟民進黨一樣，說一套做一套。

黃國昌表示，刑事訴訟法修法部分，黨團已表明不是為了柯文哲個人，推動修法目的是希望強化偵查不公開、保障偵查基本人權、是為了台灣人民跟司法正義。