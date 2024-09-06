沈慶京全身抽搐緊急送醫 威京集團：已安排律見
威京集團主席沈慶京5日傳出身體不適，且全身抽蓄，被緊急送醫治療，並接受電腦斷層檢查。對此，威京集團表示，沈慶京主席羈押於看守所，威京集團不清楚主席目前的狀況，也很焦慮，已安排律師律見瞭解詳情。
檢廉偵辦京華城案，8月30日羈押威京集團主席沈慶京，昨日中午沈慶京突身體不適，且根據民眾在社群網站貼文公布畫面，有人看到一群穿矯正署衣服的人，推著一個坐在輪椅上且上手銬的老年人，全身抽搐還被推進電腦斷層室，對比影片中人應該就是沈慶京。
台北看守所也證實，昨日沈慶京經醫師評估有外出就醫需求，昨天下午已戒護回所，至於病情屬特種個資無法透露。
威京集團表示，沈慶京主席羈押於看守所，威京集團不清楚主席目前的狀況，也很焦慮，已安排律師律見瞭解詳情。
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