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柯文哲遭裁定羈押 王婉諭籲民眾好好鞭策政治人物

中央社／ 台北6日電

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案5日遭台北地方法院裁定羈押，時代力量黨主席王婉諭表示，「請把政黨、政治人物，當成你的工具，當成你追求更好的生活，追求公平正義的工具。」「請你使用手上的權力，好好鞭策所有的政治人物，包括我在內。」

王婉諭5日晚間透過社群平台發文表示，「曾經熱烈支持他，不是你的錯。錯的是讓你充滿希望，卻又讓你失望的那個他。」「這個他，或許是柯文哲，或許是時代力量，或許是我，或是任何一個，你曾經那麼相信的政治人物。」

王婉諭表示，柯文哲涉嫌貪污收押，讓她想起去年凱道716集會，她在滿場噓聲中喊出的一段話，「請把政黨、政治人物，當成你的工具，當成你追求更好的生活，追求公平正義的工具。請你使用手上的權力，好好鞭策所有的政治人物，包括我在內。」這是她從素人投入政治工作後，最切身的想法。

王婉諭說，大家應該互相提醒，政治人物是人民追求更好生活的工具。「他不是信仰，不是偶像。他的起落，不該主宰你的生命起伏。」面對政治人物，不論是誰，不分黨派，「支持他，就要鞭策他，讓他實現你所在意的公平正義。」

王婉諭表示，「支持他，就要監督他，讓他實現你所嚮往的美好生活。」傷心失望難免，但請不要懷疑自己，更不要讓仇恨蔓延。相信民主的監督制衡，相信司法的相對獨立，相信明天的台灣，會比今天更好。

京華城案 柯文哲

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