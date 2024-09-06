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柯文哲提抗告否 律師鄭深元：3名律師律見後再說

中央社／ 新北6日電

前台北市長柯文哲京華城案遭羈押禁見，柯文哲委任律師鄭深元今天上午到法務部矯正署台北看守所律見2小時後，接受媒體聯訪是否提抗告時說，等3名律師都律見後再發表說法。

柯文哲昨天傍晚從台灣台北地方法院搭上囚車，約晚間6時30分抵達位於新北市土城區的台北看守所。

鄭深元約上午8時10分現身看守所外，準備於8時30分登記律見，之後約於10時30分步出看守所，接受媒體詢問是否提抗告時說：「等3位律師都完成律見之後再發表說法」。

台北看守所副所長陳啟森告訴中央社記者，上午律見時間為8時30分到11時30分，下午最晚可到4時30分。只要是被告的委任律師都可申請律見，原則上上午1次、下午1次，單次不限時間，1次也可不只1名律師律見。

京華城案 柯文哲

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