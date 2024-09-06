太巧！柯文哲2014年喊「改變台灣」登記選市長 10年後同日遭押進看守所
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，昨（5日）遭台北地方法院認罪嫌重大，裁定羈押禁見。巧合的是，柯文哲遭羈押的日期，與10年前他登記參選台北市長，喊出口號「改變台灣從首都開始」的日期相同。
柯文哲被控於台北市長任內圖利京華城改建容積率，台北地檢署依行收賄罪聲押沈慶京、北市議員應曉薇獲准後，依圖利及收賄罪嫌聲押前台北市長柯文哲及前副市長彭振聲，然北院2日裁定彭羈押、柯無保請回。對此，北檢提出抗告，北院昨日再開羈押庭，認為柯嫌疑重大，有滅證、串證可能，裁定羈押禁見，當晚即搭囚車前往土城看守所。
不過，正好是10年前、即2014年9月5日，柯文哲以無黨籍身分，登記參選台北市長，他認為台北拿了全台最多資源，必須扮演領頭羊的角色，期許團隊能「改變台灣從首都開始」。
當時陪在身邊的除了媽媽與太太陳佩琪外，還有公民團體顧問團長紀政、競選總幹事姚立民，柯文哲在宣讀「台北公民憲章」後，特別強調公開透明、開放參與等政治理念，希望超越政黨的界限，讓政治回到為人民服務的初衷，對照如今處境，資深媒體人黃揚明也在臉書感嘆「十年毀一柯」。
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