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羈押庭法官呂政燁 審案歷史被翻出

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜王宏舜／台北報導
民眾黨主席柯文哲涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，台北地院昨裁定柯文哲羈押禁見。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，台北地院昨裁定柯文哲羈押禁見。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲被控圖利京華城遭羈押，台北地方法院承審法官呂政燁的「歷史」也被翻出，其中「綠色法官」一事被外界大作文章，甚至成為政治攻防話題，北院強調不是事實，也呼籲社會大眾給予法官純淨的審判空間。

呂政燁原是執業律師，二○○七年經遴選、司法院審議通過轉任法官；他曾任審查庭法官，以處理簡易案件居多，現為強制處分專股法官，受理刑事強制處分聲請案 ，包括核發搜索或監聽票，也處理提審、管收、社會秩序維護法等案件，並兼辦簡字案件。

呂政燁擔任法官期間審理酒駕案曾沒收嫌犯「犯罪工具」車輛，被稱為是「接地氣」的判決，同事評價他有正義感，並舉昨天上午處理柯文哲案程序庭僅半小時、羈押庭兩個半小時後即裁定為例，辦案風格明快。

據悉，台北市議員陳重文涉台智光弊案，檢方聲請羈押禁見被法院裁定兩百萬元交保，檢方抗告、高院撤銷發回後，呂政燁是更裁案的承審法官，他裁定陳重文羈押禁見，最終高院駁回陳重文抗告，維持羈押禁見裁定。

呂政燁擔任審查庭法官期間，於二○一一年十一月四日至二○一二年三月廿八日承審八件刑事案件未依法定程序審理，包括未留訴訟法定猶豫期間、漠視傳喚被告應用傳票規定、剝奪被害人到庭陳述意見的機會、判決書製作粗率等，草率結案侵害被告、告訴人的訴訟權益，被職務法庭判決減百分之廿月俸，期間一年。

二○一九年，已故民進黨主席施明德曾爆料稱其提告現任立委王世堅誹謗時，呂當庭稱「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸。」但台北地院當時調閱法庭錄音，並舉行記者會澄清呂並無說相關話語，且問案態度誠懇，強調審理公開透明。

另外，台北市議員應曉薇被控收受威京集團主席沈慶京四七四○萬元以上賄款，與助理吳順民共同協助關說、施壓市政府放寬京華城容積率，三人上周被依涉犯行收賄罪嫌羈押禁見；沈慶京與吳順民委託律師提起抗告，台灣高等法院昨天下午四時許收到抗告狀，由法官魏俊命擔任受命法官，審判長為許泰誠，陪席法官為施育傑。

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