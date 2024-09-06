新聞眼／柯文哲收押了 超思雞蛋案還躺在北檢

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率案昨遭收押。近期重大司法案件藍綠白都查辦，司法機關看似公平，如賴總統宣示「查弊不分黨派」，但檢廉大動作偵辦柯大選政治獻金與北市府時期的京華城案，超思雞蛋案、疫苗採購等民眾關注的弊案，偵辦進度卻靜悄悄，難撇除外界對綠色執政下「司法雙標」的既定印象。

賴總統宣稱查弊不分黨派，但民進黨對超思、疫苗採購等弊案「輕輕帶過」，對柯文哲等在野「政敵」全力進攻，就連民進黨中央都成了北檢「發言人」，柯文哲遭收押，後續政治效應卻才剛要開始。

民進黨已連續三度執政，海基會前董事長鄭文燦、行政院前發言人陳宗彥涉貪案都是陳年舊案，過去八年民進黨執政，檢調卻是靜悄悄；而其中，陳宗彥涉嫌接受業者不當招待，監察委員王美玉今年初對陳宗彥提出彈劾，結果卻是以二票成立、十一票不成立，彈劾不成立。相關作為，都不禁令人懷疑，只要遇到執政黨重要人士，司法與監察單位就自動轉彎。

此外，選前爆發的超思雞蛋採購弊案以及疫苗採購爭議，即便社會多有質疑，但過去在民進黨完全執政下，相關弊案總是輕輕帶過。以超思案為例，監察院近期針對農業部提出五項糾正，監委田秋堇表示，「不但糾正了農業部，我們還函了台北地方檢察署查處見復。」

但民代及民眾早已向台北地檢署告發六件與超思相關案件，相關案件放在北檢迄今已十一個月，卻不見檢方有任何偵查作為。

如今檢廉對柯文哲的重手則來得又快又猛，兩相對照之下，司法機關對藍綠白的「差別待遇」，民眾早已看在眼裡，社會對綠營執政下司法看風向的不滿，不容民進黨政府忽視。