聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／柯文哲收押了 超思雞蛋案還躺在北檢

聯合報／ 本報記者周佑政
季青漫青
季青漫青

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率案昨遭收押。近期重大司法案件藍綠白都查辦，司法機關看似公平，如賴總統宣示「查弊不分黨派」，但檢廉大動作偵辦柯大選政治獻金與北市府時期的京華城案超思雞蛋案、疫苗採購等民眾關注的弊案，偵辦進度卻靜悄悄，難撇除外界對綠色執政下「司法雙標」的既定印象。

賴總統宣稱查弊不分黨派，但民進黨對超思、疫苗採購等弊案「輕輕帶過」，對柯文哲等在野「政敵」全力進攻，就連民進黨中央都成了北檢「發言人」，柯文哲遭收押，後續政治效應卻才剛要開始。

民進黨已連續三度執政，海基會前董事長鄭文燦、行政院前發言人陳宗彥涉貪案都是陳年舊案，過去八年民進黨執政，檢調卻是靜悄悄；而其中，陳宗彥涉嫌接受業者不當招待，監察委員王美玉今年初對陳宗彥提出彈劾，結果卻是以二票成立、十一票不成立，彈劾不成立。相關作為，都不禁令人懷疑，只要遇到執政黨重要人士，司法與監察單位就自動轉彎。

此外，選前爆發的超思雞蛋採購弊案以及疫苗採購爭議，即便社會多有質疑，但過去在民進黨完全執政下，相關弊案總是輕輕帶過。以超思案為例，監察院近期針對農業部提出五項糾正，監委田秋堇表示，「不但糾正了農業部，我們還函了台北地方檢察署查處見復。」

但民代及民眾早已向台北地檢署告發六件與超思相關案件，相關案件放在北檢迄今已十一個月，卻不見檢方有任何偵查作為。

如今檢廉對柯文哲的重手則來得又快又猛，兩相對照之下，司法機關對藍綠白的「差別待遇」，民眾早已看在眼裡，社會對綠營執政下司法看風向的不滿，不容民進黨政府忽視。

京華城案 容積率 政治獻金 柯文哲 田秋堇 疫苗 超思 鄭文燦 陳宗彥

延伸閱讀

柯文哲被押了！第二次羈押庭結果逆轉 政治人物口碑月排名出爐

柯文哲遭羈押 黃國昌：對抗新威權體制的長期抗戰

柯文哲羈押蔡啟芳放鞭炮慶賀 蔡曾為中泰花園都更案准拆又喊卡告柯

柯文哲羈押禁見 林思銘：裁定過當支持抗告

相關新聞

京華城案柯文哲收押禁見 法官指柯明知違法執意為之

民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內圖利京華城改建容積率，昨遭台北地方法院裁定羈押禁見。法官裁定指出，柯明知違法仍執意為之...

新聞眼／柯文哲收押了 超思雞蛋案還躺在北檢

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率案昨遭收押。近期重大司法案件藍綠白都查辦，司法機關看似公平，如賴總統宣示「查弊不分黨派」...

柯文哲被押了！第二次羈押庭結果逆轉 政治人物口碑月排名出爐

柯文哲近一個月網路聲量累積破321萬！原獲法院裁定無保請回，檢方抗告成功，台北地方法院今（5）日下午2時將召開第二次羈押庭。

柯文哲遭羈押 黃國昌：對抗新威權體制的長期抗戰

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院今天重開羈押庭，裁定柯文哲收押禁見。民眾黨緊急應變小組今晚舉行會議。民眾黨立委黃...

質疑北院裁定 民眾黨疑拉蔣萬安下水 北市都發局：尊重司法判決

民眾黨主席柯文哲因京華城容積案涉嫌圖利，北院認為柯「明知違法卻執意為之」裁定羈押，民眾黨發布聲明強調，該案容積是經都委會...

柯文哲遭羈押 民眾黨明開擴大會議 沒有討論代理主席

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院今天重開羈押庭，裁定柯文哲收押禁見。民眾黨緊急應變小組今晚召開會議，民眾黨立委吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。