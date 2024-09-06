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藍黨團：藍白續合作 挺柯抗告

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪蔡晉宇林縉明／台北報導
國民黨立法院黨團書記長林思銘。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長林思銘。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄圖利案，遭台北地院裁定收押禁見。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，他覺得裁定過當，建議柯文哲應提出抗告；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會哀矜勿喜，後續就讓司法偵辦，讓全案水落石出；此案關鍵在讓證據說話，沒有人可以操弄司法，民眾黨也不要來操弄民粹，大家一起尊重法官裁定。

民眾黨立委黃珊珊晚間在臉書表示，柯文哲廉潔奉公，市長任內行動準則均在合法範圍，「遺憾法院作成如此決定」，他們將會繼續支持柯文哲依法捍衛清白。

立法院新會期將開議，外界關注是否會影響立院藍白合？林思銘直言「不會」，他說，藍白經一個會期合作之後，雙方的理念與價值判斷是一樣的，藍白會在這些基礎上，繼續合作下去，不會因為柯文哲而受到影響。

京華城案 吳思瑤 林思銘 柯文哲 黃珊珊

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