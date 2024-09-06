新聞眼／柯文哲裝傻 這回踢到鐵板

民眾黨主席柯文哲在京華城案羈押庭如洗三溫暖，第一位法官信了他「不問事」而諭知請回，檢察官捲土重來後，柯仍主張違法性認識不足，並稱授權部屬決行；不過，柯的辯法難取信法官，當庭遭羈押。

查辦公務員收賄罪的舉證門檻高，必須緝獲髒錢或勾稽出行受賄者不法金流具對價關係才能成罪。圖利罪則不然，但定罪難度在於犯罪與便民間只有一線之隔，是最容易辯白的貪汙罪，關鍵點是公務員懂不懂法律？有沒有明知違背法令而為之，圖自己或他人的不法利益。

面臨圖利罪訴追，公務員大多以「裝傻」、「裝懶」兩張王牌抗辯來脫罪。簡單來說，就是公務員對檢察官的控訴，一概表示「不知情」或「沒處理」，如果檢察官沒有提出反證來證明當事人知情、有處理，就很有機會過關；這是柯文哲面對京華城風暴選擇的訴訟策略。

問題是，柯文哲參選台北市長前，通過台大醫院專戶設密帳的司法考驗，已沒理由自稱法盲；上任後的柯文哲，數落、攻擊前朝政績不遺餘力，對相關重大建案負後續督導、管理之責，怎能以不懂容積率計算來逃避刑責？

柯文哲從政以「蜜蜂嗡嗡做工」形塑勤於問政的形象，對工程建設打弊錙銖必較，連大巨蛋建築一秒鐘可以「逃」幾公分都在消防法規上提出質疑，顯然柯不傻也不懶，為何偏偏在捲進弊案時裝傻又裝懶？

檢方第二次聲押柯文哲的法條是圖利罪，法律規定公務員「對於主管或監督之事務，明知違背法律…直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」，處五年以上有期徒刑，其中法條中所謂的利益，指的是經濟上利益。

經濟利益涵攝於京華城案，就是市府自創的容積獎勵替業者創造二百億元市值，每分錢均屬不法利益，每坪樓地板也都剝奪土地正義；監察院糾正、都委會反對、議員質詢，柯吃了「便當會」的飯還說不知情，辯詞該有個限度吧。