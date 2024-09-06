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黃國昌：柯文哲對追殺了然於胸

聯合報／ 記者林縉明翁至成／台北報導
民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案被裁定收押，一位民眾到北檢前聲援柯，遭警方以闖入管制區，強制驅離現場。記者曾學仁／攝影
民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案被裁定收押，一位民眾到北檢前聲援柯，遭警方以闖入管制區，強制驅離現場。記者曾學仁／攝影

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案，台北地院昨天裁定羈押禁見。民眾黨緊急應變小組昨晚召開會議，民眾黨立委黃國昌表示，這是長期的抗爭，不僅是柯文哲個人清白，是對抗新威權體制對台灣民主的傷害，中央緊急應變小組今天召開擴大會議，將討論對下階段採取的行動。

是否推派代理黨主席，民眾黨發言人吳怡萱表示，目前黨的決策由緊急應變小組集體決策，目前沒有代理黨主席的問題。

對於柯文哲遭到羈押，民眾黨批評，人民親眼見證檢方與特定媒體勾串洩密，踐踏法治國原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕。檢方聲押理由不充分，特定媒體獨家報導與傳聞卻漫天飛舞，偵查不公開淪為笑柄，柯文哲還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。

民眾黨表示，京華城容積係由都市計畫審議委員會以「共識決審議」，並非由柯文哲前市長一人所決行；且台北市都發局於蔣萬安市長任內，曾發布新聞稿，說明京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，本次法官如何認定柯文哲「明知違法卻執意為之」？裁定如何服眾。

黃國昌說，檢方一開始說要偵辦柯文哲京華城案，結果媒體出現的卻是政治獻金案，請問政治獻金跟柯文哲要用什麼罪偵辦，後續出現新案子也不會意外，北檢到底用什麼邏輯辦案，目前看起來只有一個邏輯，羅織罪名，目標就是要把柯文哲押起來。

黃國昌指出，柯文哲對於自己面臨的追殺了然於胸，因此心情非常穩定，這段期間也一直交代其他人，要在自己的崗位上把工作做好，戰力發揮到最大，才能不辜負所有支持者的期待跟託付。

台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如昨晚說，她與柯曾共事超過卅年，這期間柯經歷ＭＧ一四九這麼複雜的案子，「一分一毫都能交代清楚，我很有信心相信他是清白的人」。

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