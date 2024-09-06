觀察站／制衡執政黨 藍白應合抗國家機器

民眾黨主席柯文哲在第二回合羈押庭中箭落馬，國民黨雖與民眾黨有競合關係，在護柯打柯間面臨尷尬，隨著立法院將開議，少了柯文哲的民眾黨，與國民黨的合作是否生變，或是增添合縱連橫的考量，動見觀瞻。

柯文哲涉京華城案風波愈演愈烈，國民黨主席朱立倫掌握分寸、不選邊站，強調毋枉毋縱，表示有足夠證據辦到底是肅貪、沒有足夠證據而辦就是政治清算，重申司法公平與程序正義，又未正面聲援柯的清白，不慍不火，點到為止。

先前柯文哲爭議連環爆，國民黨不斷重申藍白合作的既定立場，定調「打珊不打柯」，然而，黨中央何嘗不知黨內的疑柯派聲浪，對柯文哲曾反悔藍白六點協議的舊恨難消，柯對政治形勢的錯判，讓自己身陷政治獻金、買商辦風暴難以脫身，國民黨北市議員瘋狂敲打柯文哲，黨中央也難箝制干預。

柯文哲如今遭收押，在事實真相不明之前，國民黨選擇不背書，否則屆時若明確證據指向柯文哲，國民黨也要賠進去，只好和柯文哲維持友善但「保持距離」。

然而，面對掌握國家機器的民進黨，藍白在野沒有不合作的本錢，尤其在數人頭的國會戰場，民眾黨八席是關鍵少數，新會期國民黨要通過的優先法案、欲杯葛的人事同意權案，沒民眾黨合作就難以達成；反觀民眾黨想過的法案，不是不能與綠營合作，民進黨也看準這一點，近期狂向白營招手，表達依舊期待朝野擴大合作。

民眾黨、國民黨也不必為要不要繼續藍白合作爭吵不休，或陷入內耗讓綠營見縫插針，縱然藍白兩黨ＤＮＡ本就不同，也各自有政黨主體性要堅持，但監督當權、釐清真相、捍衛正義、促進民生，本來就是在野黨的責任；柯文哲是否有罪，司法必須公正審判，讓證據說話，不能羅織罪名、陷人於罪，柯文哲必須為自己的清白而戰，而藍白既同為在野黨，又有相同初心，自然應為共同理念並肩而戰，才能制衡民進黨。