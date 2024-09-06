北檢祭3證據 猛攻柯文哲圖利

柯文哲羈押庭攻防 製表／地方社會中心 台北地院昨天重開民眾黨主席柯文哲羈押庭，承審法官呂政燁在程序庭要求檢察官不得於發回更裁程序提出新事證，讓北檢感到驚愕，但北檢決定改變攻防策略，聚焦柯文哲主觀上知悉違法而圖利京華城，當庭祭出議員質詢內容、便當會資料及柯文哲親簽公文等三證據來證明柯有圖利的主觀犯意，最後押了柯文哲。

據了解，檢察官在羈押庭上先針對柯文哲聲稱「今年三、四月才知京華城容積率八四○％」說法，拋出北市議員苗博雅於二○二一年十一月十一日在市政總質詢時的資料；苗博雅質詢表示，京華城因「韌性城市」、「智慧城市」、「移居城市」三個獎勵獲得廿％、樓地板面積九九七坪容積獎勵，換算市價約十億元，但京華城非都更案，為什麼適用都更容積獎勵？她質疑京華城案是「量身訂做」，提醒柯文哲注意「底下的人搞這些有的沒的，卸任後會不會被翻出來」，顯見柯文哲當時已「明知」京華城有問題。

檢察官見柯文哲答辯含糊，又丟出柯文哲於二○二○年十一月送出公開展覽的六份批示公文，上面均有柯文哲蓋章，讓京華城可增加廿％容積獎勵；柯文哲雖辯稱「市長甲章」是副市長彭振聲保管、決行，但檢方質疑，不能因此就認為柯文哲主觀上沒有「明知違法」。

此外，京華城高容積率起點源於二○二○年三月十日市議員應曉薇與柯文哲的「便當會」，應當時提及容積率問題；京華城隨即於三月十七日送陳情書到市長室，六月召開第一次專家學者會議時，有委員認為市府可替京華城擬方案後再進入都審，檢方認為柯文哲已明確知悉京華城爭取容積率有爭議，否則為何接受陳情書？

檢方最後答辯補充，京華城案主要弊端在於，北市府二○二一年九月九日都市計畫委員會第七八三次會議，提供京華城廿％容積率獎勵，使其總容積率從五六○％提高至六七二％，加上容積轉移部分而增加至八四○％，柯文哲「明知違法而進行指示」。

北檢以原有聲押資料打了艱困一仗，司法界對法官限制檢方在羈押庭上使用新證據論告一片罵聲，有檢察官表示，偵查是浮動的，與審判不同，偵查隨時有新事證，法官作出刑事訴訟法沒有的限制，算是相當罕見。