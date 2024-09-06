京華城案柯文哲收押禁見 法官指柯明知違法執意為之

民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內圖利京華城改建容積率，昨遭台北地方法院裁定羈押禁見。法官裁定指出，柯明知違法仍執意為之，圖利威京集團沈慶京獲不法利益兩百餘億元，涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌疑重大。

台北地檢署偵辦京華城案，依行收賄罪嫌聲押沈慶京、北市議員應曉薇獲准後，立刻依圖利及收賄罪嫌聲押柯文哲及前副市長彭振聲。北院本月二日凌晨裁定彭羈押、柯無保請回。北檢對柯獲請回案提抗告，補強證據論告獲高院裁定發回，北院昨天再開羈押庭，檢察官專攻柯涉犯圖利罪且有串滅證之虞，獲法官支持，裁定羈押。

北院外支持者喊加油

柯文哲昨天上午面帶微笑步入法院，傍晚雙手被上銬神情嚴肅押上警備車解送台北看守所，守在北院外的支持者高喊「主席加油」。

陳佩琪因柯收押哭泣

柯文哲被收押後，其臉書發布預錄影片，柯說「不好意思讓大家擔心了…，你們照顧好自己就是對我最好的幫忙…。」民眾黨立委林國成轉述，柯文哲妻子陳佩琪因柯遭收押而哭泣，質疑國家為什麼會變成這樣？民眾黨聲明，司法應秉持毋枉毋縱、無罪推定原則，而非淪為政治工具，以臆測、片面偏頗之證據入人於罪。

首度前正副市長遭押

國民黨發言人楊智伃強調「程序正義、司法公平」，期望司法單位依事實證據辦案。北市議會京華城專案小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，京華城案是北市近廿年涉案層級及牽涉利益都最高的司法案件，也是首次有前正、副市長都涉案遭羈押。

北檢偵辦京華城案數月，首次聲押柯文哲時，北院法官認為柯文哲不是都市計畫委員會與會人員，無法直接知悉開會情形，自身無相關專業，檢察官所提事證還有其他合理解釋空間，犯罪嫌疑不重大，裁定無保請回。

北檢補強證據提起抗告，高院認定柯積極介入京華城案，柯是否對京華城案毫無知悉、未曾懷疑、相信具專業性且為多數決之都委會決議？有究明必要，發回更裁。

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉圖利京華城，昨天法院再開羈押庭，柯上午步入地院時神色自若，面帶微笑。記者曾原信／攝影

柯委任三位律師應戰

柯文哲昨上午九時十五分抵達法院，第二度在羈押庭應戰北檢。檢方由主任檢察官江貞諭率檢察官林俊言、郭建鈺應戰柯文哲的委任律師鄭深元、陸正義與蕭奕弘。

上午程序庭中，法官呂政燁說明，為保障柯文哲防禦權，檢察官不得突襲提出新事證，審查範圍不包括檢方抗告所提的新事證，意指時任總工程司邵琇珮證詞及彭振聲看守所就訊內容，檢辯雙方同意。羈押庭在下午二時召開，歷經兩個半小時庭訊，法官裁定柯羈押禁見。

裁定指出，柯文哲明知增加超過百分之五六○容積率給京華城違背法令卻仍執意為之，讓沈慶京獲不法利益兩百餘億元，涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌疑重大；柯與羈押中的沈慶京、應曉薇及彭振聲所述不一致，有事實認為柯可能滅證、勾串共犯或證人，裁定羈押禁見。