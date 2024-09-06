柯文哲羈押禁見 外媒：前台北市長涉貪接受調查

前台北市長柯文哲涉京華城案，北院今天認定他涉犯貪汙治罪條例等罪，犯罪嫌疑重大且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見，部分外媒以台灣第3大黨領袖涉貪、捲入地產重建醜聞進行報導。

台北地檢署偵辦京華城案，日前聲請羈押禁見柯文哲，台北地方法院羈押庭2日凌晨裁定無保請回，檢察官之後提出抗告。

台灣高等法院則認為，依柯文哲積極介入等客觀情狀，對京華城案是否毫無所悉或未曾懷疑仍有究明必要，昨天發回更裁。北院今天下午2時許再開羈押庭，下午5時許裁定柯文哲羈押禁見。

彭博（Bloomberg News）報導，柯文哲尚未被起訴，而且他否認在京華城案中有任何不當行為。柯文哲先前宣稱他沒有參與其中，也不了解這些引發外界質疑的決策。

法新社則以「涉貪遭調查 前台北市長羈押禁見」為標題報導，前總統候選人柯文哲涉京華城案，2日凌晨無保請回後，經檢方抗告和高院發回更裁，北院今天以柯文哲犯罪嫌疑重大且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，如果貪汙罪名成立，柯文哲將面臨多年刑期，這有如莎士比亞戲劇的轉折，因為他曾是前總統陳水扁的民間醫療小組召集人，當年陳水扁因收賄指控而在卸任後入獄。

柯文哲領導的台灣民眾黨目前於立法院113個席次中掌控8席，成為國會關鍵少數。民眾黨和國民黨組成在野聯盟，兩黨在立法院掌有微弱多數的席次優勢，對於總統賴清德和執政的民進黨構成嚴峻挑戰。

法新社也形容說，民眾黨於今年1月大選斬獲8席立委，使其取得立法院造王者（kingmaker）的地位。