柯文哲羈押住多人房！今早餐菜色是「銀絲卷+ 奶茶」北所最新說明

前台北市長柯文哲遭羈押禁見於台北看守所。所方說，柯文哲住多人舍房，與所涉案件有關的其他被告分住不同舍房，若身體不適將協助安排看診。另外，今天早餐是銀絲卷與奶茶。

台北地檢署偵辦京華城案，聲押柯文哲獲無保請回，高院發回更裁。台北地方法院認為柯文哲涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。可抗告。

台北看守所表示，柯文哲昨天傍晚6時33分送抵看守所後，即按羈押法規定進行安全檢查及詢問健康狀況做成紀錄，配住多人舍房，並與所涉案件有關的其他被告分住不同舍房。

台北看守所說，如果柯文哲於羈押期間身體不適，將協助安排看診。看守所會恪守羈押法及相關規定，依法公平執行每位被告羈押處遇。

台北看守所副所長陳啟森說，由於柯文哲遭羈押禁見，若親友要送東西只能透過律師。至於柯文哲情緒、食慾以及進入舍房後的相關狀況，陳啟森皆表示，涉及個人隱私不便說明。

此外，網紅四叉貓晚間拿著「司法迫害」小牌到看守所外，並喊「阿伯加油，司法迫害」，也有1、2名民眾路過喊「阿伯加油」，截至晚間9時30分現場僅剩零星民眾。