柯文哲被押了！第二次羈押庭結果逆轉 政治人物口碑月排名出爐

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政治人物口碑排名（分析時間：2024/08/05～2024/09/04）。圖／網路溫度計
政治人物口碑排名（分析時間：2024/08/05～2024/09/04）。圖／網路溫度計

京華城弊案持續延燒，民眾黨主席柯文哲原獲法院裁定無保請回，但檢方抗告成功，台灣高等法院認為柯文哲「積極介入京華城案」，撤銷原裁定發回更裁，台北地方法院今（5）日上午9點半開庭先行處理程序事項，並決定下午2時正式召開第二次羈押庭，經過2個半小時庭訊後，裁定柯文哲羈押禁見。民眾黨中央緊急應變小組早上召開記者會，提出三點決議，包含團結齊心捍衛柯文哲主席清白；本黨公職仍會在各自工作崗位上發揮最大能量，繼續為台灣服務，也呼籲小草們認真工作、正常生活；抗議賴政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向，不公不義侵蝕台灣民主法制。

柯文哲月榜聲量再創新高！321萬高居政治人物第一名

政治人物口碑排名（分析時間：2024/08/05～2024/09/04）

透過《網路溫度計》最新政治人物口碑月榜排名（時間：2024/08/05～2024/09/04），發現柯文哲以總聲量321萬高居第一，相較前一週報導統計聲量暴增近1倍，遙遙領先聲量第二的總統賴清德51萬，第三名到第五名依序則是民眾黨立委黃國昌、民眾黨立委黃珊珊以及前海基會董事長鄭文燦。

柯文哲下屬接連出面爆料　不尊重局處首長專業

柯文哲涉入司法案件後，不少前下屬出面爆料，曾在柯市府擔任社會局長的陳雪慧近日上Podcast節目大吐苦水，直言在柯市府那13個月完全沒被尊重「專業全被踩在腳底下」。她透露，當時在柯市府強大的壓力，讓她開始在局長任內藉酒澆愁，離開台北市府後有6個月的時間她是不說話的、把自己封閉起來的。後來她又做了7個月的心理諮商，才又重新看見自己，能做自己喜歡的事。此外，對於柯文哲聲稱，直到2024年3、4月才知情京華城容積率840％一事，台北市都發局前局長林洲民4日表示，處理京華城容積率的時候，都發局定時要跟市長報告，除了報告文字方式的備忘錄，也上呈市長室。

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