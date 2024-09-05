柯文哲羈押禁見 民眾黨：法官單憑揣測入人於罪

民眾黨主席柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，北院今天裁定羈押禁見。民眾黨發布聲明表示，法官諭令單憑揣測就入人於罪，扣柯文哲以「涉犯圖利罪犯罪」嫌疑重大的罪名，已對司法嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。

台北地檢署偵辦京華城案，日前聲押前台北市長柯文哲獲無保請回。高院發回更裁。台北地方法院認為柯文哲涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。可抗告。

民眾黨晚間透過聲明表示，自8月30日檢廉發動搜索柯文哲住家、辦公室及台灣民眾黨中央黨部以來，柯文哲即遭受司法不公平對待，檢廉在搜索時明顯踰越搜索範圍，後續更以馬拉松式訊問，進行非關案旨的偵訊，極力羅織罪名、斧鑿斑斑。

民眾黨指出，過程中，人民親眼見證檢方與特定媒體勾串洩密，踐踏法治國原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕。檢方聲押理由不充分，特定媒體獨家報導與傳聞卻漫天飛舞，偵查不公開淪為笑柄，柯文哲還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。

民眾黨指出，基於相同事證，前一案北院法官裁定無保請回，這次北院法官卻裁定羈押禁見，裁定理由前後迥異，而這次裁定，法官表示「被告明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭」，據此作為裁定羈押柯文哲主要理由。

民眾黨指出，關於京華城容積是由都市計畫審議委員會以「共識決審議」，並非由前市長柯文哲一人決行；且台北市都發局於今年1月亦曾發布新聞稿，指出京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，這次法官如何認定柯文哲「明知違法卻執意為之」，裁定如何服眾。

民眾黨指出，這次法院裁定中，不見任何期約賄賂事證、更無坊間盛傳的不法金流，法官諭令卻表明相關事證「仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明」，如此單憑揣測就入人於罪，扣柯文哲以「涉犯圖利罪犯罪」嫌疑重大的罪名，已對司法的嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。

民眾黨指出，柯文哲擔任台北市長期間，一心促進北市繁榮、為民謀福，坦蕩清廉，30年從醫生涯救人無數，其一生清譽不容抹黑踐踏，民眾黨將團結一致，堅定支持柯文哲捍衛清白。

民眾黨呼籲，司法應秉持勿枉勿縱、無罪推定原則，而非淪為政治工具，以臆測、片面偏頗證據入人於罪，值此危難時刻，民眾黨更將全黨上下一心，黨公職人員亦將堅守崗位，發揮在野黨監督制衡力量，秉持創黨理念與初衷，秉持「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」價值，堅定前行。